Galeriler Yazarlar
Adıyaman
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

BYEGM İl Müdürü Güvel, Kahta’daki gazetecilerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) Şanlıurfa İl Müdürü Erdoğan Güvel, Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

23 Kasım 2021 Salı 12:06
3 Okunma
BYEGM İl Müdürü Güvel, Kahta’daki gazetecilerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) Şanlıurfa İl Müdürü Erdoğan Güvel, Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün çalışmaları ile ilgili bilgiler aktaran BYEGM Şanlıurfa İl Müdürü Erdoğan Güvel, kurumun dahil olduğu konularda gazetecilerle işbirliği yaparak basın camiasını daha üst noktalara getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Kahta Gazeteciler ve Yazarlara Cemiyeti Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile yerel basının sıkıntılarının ele alındığı ziyarette konuşan İl Müdürü Erdoğan Güvel, “Adıyaman ve Kahta’daki yerel basınımızın temsilcileri ile basının sorunlarını ve bu konudaki çözüm önerilerini dikkate almak için bugün Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldik. Adıyaman’da bu anlamda bazı konularda fikir alışverişinde bulunmak üzere bir takım ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız bu ziyaretlerin temel amacı ise yerel basınımızın daha güçlü hale gelebilmesi için gerek bizim tavsiyelerimizi gerekse de sizlerin önerilerini not edip gerekli yerlere iletmektir. Kurumumuzun dahil olduğu konularda gazetecilerle işbirliği yaparak basın camiasının sıkıntılarını giderip, daha da üst noktalara getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Adıyaman’ın tüm ilçeleri ile beraber güçlü bir basın potansiyeline sahip olduğunu belirten Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri ise, “BYEGM Şanlıurfa İl Müdürü Erdoğan Güvel, ve ekibi bugüne kadar bizimle gerçekten çok iyi diyaloglar içerisinde oldular. Bundan sonra da buhu aynı şekilde devam etmeye gayret edeceğiz. Adıyaman tüm ilçeleri ile birlikte gerçekten büyük bir basın potansiyeline sahip. Bu anlamda yerel basının sorunlarını enine boyuna tekrar konuşma fırsatımız oldu. Cemiyetimize yapmış olduğu ziyaretten dolayı tüm arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Kurtuluş' Romanı Yazarı Çelebi’den Kaymakam Korkutata'ya ziyaret
'Kurtuluş' Romanı Yazarı Çelebi’den Kaymakam Korkutata'ya ziyaret
Kahta Belediyesi araç filosunu genişletti
Kahta Belediyesi araç filosunu genişletti
Kahta'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Kahta'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Kaçak kazı yapan şahıslara jandarmadan suçüstü
Kaçak kazı yapan şahıslara jandarmadan suçüstü
Kahta’daki çevre yolu alt yapı çalışmaları devam ediyor
Kahta’daki çevre yolu alt yapı çalışmaları devam ediyor
Kahta Ziraat Odası Başkanlığı meclis toplantısında bir araya geldi
Kahta Ziraat Odası Başkanlığı meclis toplantısında bir araya geldi
HAYTAP Kahta’da sokak hayvanlarını unutmadı
HAYTAP Kahta’da sokak hayvanlarını unutmadı
Kahta'da kırsal destekler anlatıldı
Kahta'da kırsal destekler anlatıldı
Kahta OSB’de yönetim kurulu toplantısı yapıldı
Kahta OSB’de yönetim kurulu toplantısı yapıldı
Arikent Deresi yol yapım çalışmaları hızla devam ediyor
Arikent Deresi yol yapım çalışmaları hızla devam ediyor
Kahta'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk törenle anıldı
Kahta'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk törenle anıldı
Çiftçiler toplulaştırmadan memnun olmadı
Çiftçiler toplulaştırmadan memnun olmadı
Organ Bağışı Haftasında vatandaşlara hediye
Organ Bağışı Haftasında vatandaşlara hediye
Türkiye’nin en büyük ceviz bahçesinde hasat başladı
Türkiye’nin en büyük ceviz bahçesinde hasat başladı
Türkiye’nin en büyük ceviz bahçesinde hasat başladı
Türkiye’nin en büyük ceviz bahçesinde hasat başladı
Kahta’da vefa projesi
Kahta’da vefa projesi
Şehit Nurullah Ak'ın ismi ölümsüzleştirildi
Şehit Nurullah Ak'ın ismi ölümsüzleştirildi
Öğrenciler bilim şenliğinde marifetlerini sergiledi
Öğrenciler bilim şenliğinde marifetlerini sergiledi
Kahta’da okul spor faaliyetleri toplantısı düzenlendi
Kahta’da okul spor faaliyetleri toplantısı düzenlendi
Kahta Badem Festivali’nin ilki Mersin’de
Kahta Badem Festivali’nin ilki Mersin’de
Kahta’da öğrenciler TUBİTAK’ta projelerini sergiledi
Kahta’da öğrenciler TUBİTAK’ta projelerini sergiledi
Kahta Bademi Festivali düzenleniyor
Kahta Bademi Festivali düzenleniyor
Milli Eğitim Müdürleri Kahta’da bir araya geldi
Milli Eğitim Müdürleri Kahta’da bir araya geldi
Kahta’da TUBİTAK Bilim Fuarı gerçekleştirildi
Kahta’da TUBİTAK Bilim Fuarı gerçekleştirildi
Kahta Fen Lisesi’ne Avrupa Kalite Etiketi
Kahta Fen Lisesi’ne Avrupa Kalite Etiketi
Başkan Turanlı: Ata mirası olan taş sekiler yeniden hayata geçirilecek
Başkan Turanlı: Ata mirası olan taş sekiler yeniden hayata geçirilecek
Otopsi raporunu alamayan aileye haciz şoku
Otopsi raporunu alamayan aileye haciz şoku
Kahta Belediyesi kış hazırlıklarına devam ediyor
Kahta Belediyesi kış hazırlıklarına devam ediyor
Kızılay Haftası, Kahta’da düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor
Kızılay Haftası, Kahta’da düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor
Kahta'da hap ve uyuşturucuya 2 gözaltı
Kahta'da hap ve uyuşturucuya 2 gözaltı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim