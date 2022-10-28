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Başli, Köy okullarında incelemelerde bulundu

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli; Çamlıca, Tepebaşı, Elbeyi, Eskitaş ve Göçeri köylerinde bulunan okulları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

28 Ekim 2022 Cuma 13:10
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Başli, Köy okullarında incelemelerde bulundu

Öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya gelen Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, okul idarecilerinden okullarının durumları hakkında bilgi aldı.
Eğitim ve öğretimde başarıyı arttırmak için okulları yakından takip ettiklerini belirten Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, “Eğitimde aksayan işleri tespit ederek iyileştirmeyi ve kaliteyi artırmak adına yapılacak olan işlemler bizim öncelikli işimizdir. Okullarımızın sadece fiziki yapılarını incelemiyoruz. Okullarımızda görevli olan okul idaresi ve öğretmenlerimizle fikir alış verişinde bulunuyoruz. Okullarımızın taleplerini yerinde inceleyerek çözüme kavuşturuyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla sohbet ederek onları geleceğe hazırlamak adına gerekli olan çalışmaları yürütüyoruz. Gelişimden ve değişimden haberdar olursak, çocuklarımızı geleceğe daha hazır vaziyette yetiştirmiş oluruz” dedi.


Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Sinan Demir, köy okulları ziyareti kapsamında Çamlıca İlkokulu, Tepebaşı İlkokulu, Elbeyi İlkokulu, Göçeri İlkokulu, Göçeri Ortaokulu, Eskitaş Şehit Nihat Deniz Ortaokulu’nda incelemelerde bulundu.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 28.10.2022 15:38
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