Başkan Turanlı’dan, üç aylar mesajı

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, mübarek üç ayların başlaması nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Turanlı mesajında, “Manevi güzelliklerin habercisi, Müslümanlar için rahmet, bereket ve mağfiret ayları olan üç aylara kavuşmanın mutluluğunu ve hazzını yaşıyoruz. 2 Şubat çarşamba günü mübarek üç ayların başlangıcını, 3 Şubat Perşembe gününü Cuma gününe bağlayan gece de Regaip Kandilini idrak edeceğiz. Mübarek üç ayların yüzü görünmüş olup, bu mübarek ayları ve geceleri oruç ile namaz ile dua ile Kur’an okuyarak süslemeyi, Ramazan ayına ulaşabilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Ülkemizin ve bütün İslam âleminin üç aylarını ve Regaip Kandilinin hayırlara vesile olmasını Yüce Mevla’dan dilerim” ifadelerine yer verdi.

iha