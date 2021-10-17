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Başkan Turanlı’dan Mevlid Kandili mesajı

Adıyaman'ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Mevlid Kandili dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

17 Ekim 2021 Pazar 11:09
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Başkan Turanlı’dan Mevlid Kandili mesajı

Başkan İbrahim Yusuf Turanlı Mevlid Kandili nedeniyle yayımladığı mesajında; “Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) dünyaya teşrif ettiği gece olan Mevlid Kandilini idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşamaktayız. Peygamber Efendimizin doğduğu gün olan Mevlid Kandili kutlu bir olaydır. Sevgi ve imanı toplumsal barışın temel taşı yapan Peygamber Efendimiz, insanı insan yapan bütün güzelliklerin, ahlaki erdemlerin odaklandığı bir şahsiyettir. O’nun hayatında bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatacak güçlü bir ışık, güzel bir örnek vardır. Yeryüzünde önemli gelişmelere sebep olan bu kutlu doğum, sevgili Peygamberimiz Hz Muhammed (SAV)'in getirmiş olduğu ilahi mesajı anlamak, ortaya koymuş olduğu eşsiz ahlakını özümsemek, ona duyulan sevgiyi gönüllerden sözlere ve yeni nesillere aktarmak düşüncesiyle asırlardır, aziz milletimiz ve tüm İslam âlemi tarafından Mevlid Kandili olarak kutlanmaktadır. Bu vesile ile Kahtalı hemşerilerimin kandilini tebrik ediyor, ülkemiz ve tüm İslam alemi için hayırlı gelişmelere vesile olmasını diliyorum” dedi.

 

Kaynak: PHA
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