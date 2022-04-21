Başkan Turanlı’dan, Ege menşeli tütün açıklaması

Adıyaman’da tütün fiyatlarının oldukça düşük tutulduğunu ve bu şekilde devam ederse tütün üreticisinin bulunamayacağını vurgulayan Kahta Ziraat Odası Başkanı Rüştü Turanlı, çiftçiler için destek istedi.

Başkan Turanlı, “Tütün üretimi yapan üreticilerimiz 2021 yılında emeğinin karşılığını alamadı.

2022 Yılında Ege menşeli tütün fiyatları önümüzdeki yıllarda da bu fiyat politikası ile devam ederlerse ekici bulamayacaklar.

Adıyaman’da tütün fiyatları oldukça düşük tutulmaktadır. Ege bölgesi ile aramızda yaklaşık 14-15 TL gibi büyük bir fark var. Bu fiyat farkı en asgariye çekilmek zorunda aksi takdirde firmalar tütün ekecek çiftçi bulamayacak. Geçen yıl fiyatların düşük olmasından kaynaklı bu yıl için çiftçide yüzde 20, tütün rekoltesinde ise yüzde 40 düşüş yaşanılacağı kanaatindeyiz” dedi.

Girdi maliyetlerinin yüksekliğine değinen Başkan Turanlı , “Çiftçi, gerek mazot, gerek arazi kiraları, fideler gibi önemli kalemlerde artan fiyatlarla üretim yapılamaz duruma gelmiştir. 2022 Yılı tütün fiyatlarının yakın zamanda açıklanacağı bu günlerde tütün firmaları temsilcilerine fiyat konusunda tatmin edici bir rakam açıklanmalarını istiyoruz. Bu rakamın ise en az 45-50 TL bandında olması gerekmektedir” diye konuştu.