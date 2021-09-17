Başkan Turanlı’dan aşı çağrısı

Kahta ilçesinde (Covid-19) salgınındaki artış ve bu artışa bağlı olarak ölüm vakalarının beklenmeyen rakamlara ulaşması üzerine Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, vatandaşlara aşı çağrısında bulundu.

“Bu sıkıntılı günlerden ve bu hastalıktan aşı olmak suretiyle kurtulabiliriz”

Belediye Başkanı Turanlı, “Hiç kimsenin çekinmesine gerek yok. Bize güvenen insanlar gelsinler, aşılarını yapsınlar. Kahta Belediyesi önü, Yüzyıl Parkı, Otogar Kavşağı, Öğretmen evi önünde ilçemizin dört farklı noktasında randevu almadan aşı yapılmaktadır. Bu sıkıntılı günlerden ve bu hastalıktan aşı olmak suretiyle kurtulabiliriz. O nedenle aşısını olmayanlar hiç zaman geçirmeden aşılarını olmalı ve kendilerini bu hastalıktan korumalıdırlar. Aksi halde hastalığın önüne geçmemiz güç olur ve kaybedeceğimiz canlar nedeniyle de çok canımız yanar” dedi.

Hemşerilerini aşının yanı sıra maske-mesafe ve temizlik konusunda uyaran Başkan Turanlı, sağlık ekiplerine teşekkür etti.