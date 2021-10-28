Başkan Turanlı’dan 29 Ekim kutlaması

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Turanlı, Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yılını kutluyor olmanın büyük coşkusunu ve onurunu yaşadıklarını belirterek, mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Başkan Turanlı, “Cumhuriyet, vatan için canından olmayı göze alanların, kadınıyla erkeğiyle, tüm yüreklerin ve bağımsızlık yolunda kenetlenmiş ellerin mücadele tarihidir. Büyük zorluklarla elde ettiğimiz Cumhuriyetimizin 98. yılını büyük bir mutluluk ve onurla kutluyoruz. Cumhuriyetimize dört elle sarılıp değerlerini daha da yüceltmek hepimizin ortak görevidir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve istiklal mücadelemizde vatan uğruna gözlerini kırpmadan kendilerini feda eden bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.

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