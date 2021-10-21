Başkan Turanlı: Tütün alımı önceki yılda olduğu gibi bu yılda da sancılı başladı

“Pandemi bahane edilerek sözleşme maddelerine aykırı alıma başlamışlardır”

Tütün üretim sözleşmesi belirlenen fiyatın çok aşağısında olduğunu aktaran Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, "Adıyaman'da tütün üreticilerimiz ile şirketler arasında Tarım ve Orman Bakanlığının hazırladığı Tütün Alım ve Satım Sözleşmesi ile Şirketlerin talep ettiği miktarda fiyatlar belirlenerek üretim yapılmaktadır. Bu yıl Adıyaman'da ege menşeli tütün alımı önceki yılda olduğu gibi bu yılda da sancılı başladı. Adıyaman'da ege menşeli tütün alımı yapacak olan beş firmadan ikisi alıma başladı. Üreticilerimizle şirketler arasında yapılan tütün üretim sözleşmesi belirlenen fiyatın çok aşağısında pandemi bahane edilerek sözleşme maddelerine aykırı alıma başlamışlardır. Tarım ve Orman Bakanlığının düzenleme ve denetiminde olan tütün alım ve satım sözleşmelerinde fiyat indirimi olmadığı gibi üretilen ürünleri sözleşme dışı satışı da yasaktır. Üreticilerin yasa dışı tütün satışını yönlendirilmesi kabul edilemez" dedi.

“Üretim sözleşmesine uyulmuyor“

6 bin 500 kişi tütün üretici aile, şirketler tarafından tütün üretimi özendirilerek tütünlerini üretmiş, alımlara gelince fiyat indirimlerine maruz kalınca büyük mağduriyete uğradıklarını ileri süren Turanlı, "Bütün girdi fiyatları geçen yıla nazaran yüzde yüz artmasına rağmen tütün firmaları tütünü geçen senin fiyatıyla alım yapıyorlar. Üretim sözleşmesine uyulmuyor. Bu şekilde alıma devam ederlerse, firmalar önümüzdeki dönemlerde ekici arayışına gireceklerdir. Adıyaman’da yaklaşık 6 bin 500 kişi tütün üretici aile, şirketler tarafından tütün üretimi özendirilerek tütünlerini üretmiş, alımlara gelince fiyat indirimlerine maruz kalınca büyük mağduriyete uğramıştır. Bakanlığımızın durumu inceleyerek üreticilerimize bir yıllık emeklerinin giderilmelidir" şeklinde konuştu.

Tütün üreticilerin mağduriyetlerin giderilmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini aktaran Turanlı, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Tütün üreticilerimizin bu mağduriyetlerini Adıyaman Ziraat Odası Başkanı M. Salih Şahan ile beraber Adıyaman milletvekillerimize ilettik. Adıyaman Ak parti Milletvekili Ahmet Aydın firma yetkilileriyle görüştü ve üreticilerimizin mağduriyetini bir an önce çözülmesi gerektiği kendilerine iletildi firma yetkilileri bir çalışma yapıp tekrar vekillerimize döneceklerini bildirdiler."