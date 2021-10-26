Başkan Turanlı: Suyun mazereti olmaz, su üzerinde siyasette yapılmaz

Kahta Belediye Yusuf Turanlı, ilçede görev yapan ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelerek, yaşanan problemin ortadan kaldırıldığını söyledi.

“Suyun olmadığı yerde hayat durur”

Kahta halkından özür dileyerek konuşmasına başlayan Kahta Belediye Başkanı Yusuf Turanlı, “Vermiş olduğumuz sıkıntıdan dolayı özür dileriz. Her zaman söylediğim gibi suyun mazereti olmaz, su üzerinde siyasette yapılmaz, su bir zarurettir, suyun olmadığı yerde hayat durur, hayatın durması ile insanların yaşama şansı olmaz. Ama ne yazık ki ellimizde olmayan nedenlerden dolayı Damlacık Köyünde su hattın patlamasıyla ve patlamanın sorununun bir buçuk saatlik kısa bir sürede tamiratını arkadaşlarımız yaptı. Ve tamirat yapıldıktan sonra vanada oluşan sorun ile buda kayıtlarda mevcuttur. O sorunla birlikte Haydaran’dan Kahta arıtmasına kadar olan hattımız tamamen suyu boşaltıldı. Malumunuz su boşaltıldığında Haydaran’dan suyun tekrar verilmesi arıtma tesisine ulaşması 10-12 saatlik bir zaman diliminde su arıtma tesisine ulaşıyor. Tabi bunun ulaşması ile sorun bitiyor mu bitmiyor. Bu sefer hattın hepsinin boşalmasından dolayı hava oluşuyor. Ve bu havanın alınması da arkadaşlarımız ciddi bir gayretle çalıştılar. Bu havanın tahliyesi için gece gündüz çalıştılar. Çünkü mağduriyet ciddi vatandaşlarımızın evlerindeki mağduriyeti de biliyorduk. Çocuklu, hastalıklı evler bu Covid-19 dolayı evlerin bir gün bile susuz bırakılması bana göre büyük bir zulümdür” dedi.

“Belediye Başkanlığı makamı çözüm makamıdır, mazeret üretme makamı değildir”

Bölgede görev yapan gazetecilere teşekkür ederek konuşmasını sürdüren Başkan Turanlı, “Buradan basınımıza teşekkür ediyorum, milletimizi galeyana getirmediler, halkımızı her zaman sağduyuya çağırdılar. Birileri yazıp çizdi, yazılıp çizilenlerden dolayı hiçbir zaman bir kin beslemedim. Çünkü insanlarımızın mağduriyeti olduklarında dolayı yazıp çizdiler. Belediye Başkanlığı makamı, çözüm makamıdır, mazeret üretme makamı değildir. Ve bizde bunu çözmek için gayret gösterdik arkadaşlarımla birlikte ama bunu da çözerken yazarak değil de bildiklerini bizler bire bir paylaşmalarında daha iyi yarar olacağına inanıyordum. Yazmak en kolayıdır keşke bildiklerini yapılabileceklerini bize anlatsalardı. Ama ne yazık ki sosyal medyada yazdıkları ile kaldılar. Bu arıza sürecinde Kahta basınından olan arkadaşlar bizlerden bilgiler edindiler. Milletvekilimiz Ahmet Aydın teşekkür ederim. Bizleri aradılar bu konuda ne yapabiliriz, su sıkıntınız başlamıştır ellimizden ne geliyorsa yardımcı olalım dediler. Gönül isterdi ki, bu konuda başladığı gün nasıl katkı sunabiliriz diye bütün arkadaşlardan bu telefonu alsaydık. En azından bir telefon açsaydılar, bizleri mutlu edeceklerdi” ifadelerine yer verdi.

“Bir şehrin susuzluğunu alternatifler ile gidermemiz lazım”

Başkan Turanlı, konuşmasını söyle sürdürdü; “Alternatif yok mu, aslında alternatifleri de üretmek lazım. Bir ilçeyi su ile terbiye etmemek lazım. Bir şehrin susuzluğunu alternatifler ile gidermemiz lazım. Haydaran’dan gelen su kaynağı Değirmenbaşı’na kadar yeni hatlar döşendi. Eski Kahta’dan arıtmaya gelen hattımız Kahta’nın Değirmenbaşı’na bağlanarak geldi. Bu hat çok eski bir hat buraların ne zaman arıza vereceği bu arızanın nasıl gelişeceğini kimse bilemiyor. Bu hat arıza verdi arkadaşlarımız çok kısa bir sürede tamiratını yaptı. Tamirattan sonra vanada kaynaklanan bir sorun oldu ona da anında müdahale edildi. Şimdi arkadaşlarımız Kahta çayından bahsediyorlar, Kahta çayı HES yapılmasıyla birlikte su kuyularımız tamamen atık duruma geldi. Peki, bu su kuyuları ıslah edilemez mi, ıslah edilse su nerden getireceksin bu suyun gelebilmesi için kaynak yapılacak yer mevcut değil bunu yapmak ilçemizin su sorunun çözülmesi anlamına gelmiyor. Suyun kuyulardan ne kadar uzak olduğunu görüyoruz. Zamanında bu konu ile ilgili basın olsun köylülerimiz olsun sorunlarını hep dile getirdiler. Bazen basında Kahta çayı ile ilgili söylemler çıktı. Biz hiçbir zaman Kahta Belediyesi olarak orada su kuyularımızın mağdur edilmesi veya suyun olmaması konusunda hiçbir şekilde bir tasarruf kullanmadık. Bize o günkü şartlarda sorulan bir soru vardı, belediye başkanı olduğum süreçte burada bir HES yapılıyor, bu yapılan HES’te belediyenin orada su kuyularının ve su kuyularının hatları nerde geçiyor diye sorular sordular. Bizler yetki merci değiliz HES’in kurulması ile ilgili tasarruf sahibi değiliz. Çay yatağının sahibi Özel İdaredir ve orada çoğu kurumdan olumlu yazı almadan hiç kimse orada HES yapamaz. Belediye HES ile ilgili tasarruf sahibi değil, eğer biz bu konun sahibi olsak Kahta belediyesine kazandırırız neden bir başkası kazansın ki aynı kredi ve aynı finansmanı belediye kullanır ve Kahta halkına gelir olarak dönecek HES kaynağı yapar. Yanlış konuşmanın yanlış bilginin hiç kimseye bir faydası olmayacaktır.”

“Hiçbir belediye başkanı Kahta’nın susuz bırakılmasını istemez”

Kahta için birlik beraberlik çağrısı yapan Başkan Turanlı, konuşmasının sonunda ise, “İlçemiz için çalışalım, ilçemiz için el birliği, güç birliği yapalım. İki gün su mağduriyeti bizleri ne hale getirdi. Vatandaşlarımız haklı mı sonuna kadar haklı bakın yol olmasa yola mazeret üretebilirsin, ama suyun olmadığı yerde hayat olmaz, suyun olmadığı yerde insanların yaşama şansı olmaz. İl dışında olmama rağmen su sıkıntısı başlar başlamaz, programımı yarıda kesip gece ilçeye geldim. Sabah erken kaynağa gittik, gelen suyun içerisinde hava var. Havanın alınması nasıl kaynaklandığı nerden kaynaklandığını çözmek zaman alıyor. Bizler projenin sahipleri ile görüştüğümüzde, diyorlar ki o hava zamanla gidecek ama benim halkıma ulaştırmam gereken bir su var zamanı bekleyemeyiz. Bütün arkadaşlarımız canla başla havayı almak için çalıştılar. En son Nemrut olduğu yerde Arsemia’da sorun vardı onu da giderdik. Bu herkes bilsin hiçbir belediye başkanı Kahta’nın susuz bırakılmasını istemez. Bu projeyi yapanlar kimse biz teşekkür ediyoruz. Kötü demeye hakkımız var mı, eleştiri olarak söyleyebiliriz. Ama Kahta’yı susuz bırakmak için öneride bulunan arkadaşlar keşke bir kriz masası oluştursalardı. Gelip bildiklerini bizlere katkı olarak sunsalardı. İnsanlar için en kolay şey yazmak çizmek bize mesaj atıyorlardı. Yeri geldiğinde insanlara teşekkür etmesini de güzel milletvekilinin telefonu bile bizleri mutlu etti. İlçemiz 1970 veya 1980 yıllarda ki ilçe değil ilçemiz gelişmiş büyümeye uygun bir yer ama biz yapılan hizmetleri görmemezlikten gelmeyiz. Çevre yolunda hummalı bir çalışma var bunlar içinde en azından bir teşekkür beklerdik. Bu sorununda çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah Bölükyayla ve Akıncılar Beldemize de suyumuzu vereceğiz. Haydaran suyunda Eski Kahta ilçesine kadar gelen hat yeni hat bizler seçimden hemen sonra gelen hattın güzergahının heyelan bölgesinden geldiğini ve orada ciddi bir arıza olduğunu ciddi patlamalar olduğunu hatta şuan belediyemize dava açtılar. HES çalışmasını engellediğinizden dolayı davalık olduk. Eski Kahta ile Arsemi’dan, ilçemize gelen hat eski hat ve sekiz yüzlük hattan gelirken altı yüz ve sekiz yüzlük hatlar ile hizmet veriyoruz. Ciddi bir su taşıyorsun taşıdığın suyu küçülterek ilçeye veriyorsun şimdi bu hattın yenilenmesi ile ilgili arkadaşlarımız bir maliyet çalışmaları yaptı. Bir metresi üç milyon şimdi zaten sıkıntı bana göre alternatif Eski Kahta’dan gelen hattı Kahta çayı hattına bağlamak onun yanında ikinci alternatif HES yapıldığı yerde orada yetkililer ile görüşüp HES’in ana gövdesindeki suyu ilçemize vermek, çünkü arıtmaya verdiğimizde suyu bir sıkıntı yok. Ama ben Kahta çayından suyu direk alıp Eski Kahta bulunan su depolarına basıp vereyim dersen bu sıkıntı olur. Olmayan bir suyun kuyusunu ıslah etmek kuyuya su basmak mantıklı değil ki su yok masraf etmek çok kolay gidersin o kuyuların içerisini temizlersin ama su yok çay yatağında su yoksa nasıl suyu basacaksın, Kahta çayından gelen su Değirmenbaşı’ndan gelen bir pompa kadar değil on adet pompa çalışacak Kahta çayında yedi tane ana binamızın içerisinde üç tane de kuyularda Kahta çayından gelen su terfili su sistemi ve sürtünme olduğundan ilçemize bir su gelmiyor. Şimdi mantıklı şeyler söylemek insanlar tarafından kabul görür. Hat bir maliyettir belediyenin ekonomisini iyi kullanmak lazım. İyi ekonomiyi kullanmak ne demek bir iş yeri sermayesini nasıl iyi şekille dönüştürürse belediyede aynı mantıktır” değerlendirmesinde bulundu.