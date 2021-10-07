Başkan Turanlı: Sosyal etkinlik programlarımız devam edecek

Kahta Belediyesi ile Hollanda Büyükelçiliği’nin ortaklaşa düzenledikleri "Kültür Sanat Etkinlikleri" kapsamında hazırlanan çocuklara özel tiyatro ve müzik dinletisi yoğun ilgi gördü.

Kahta Belediye başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, etkinlik hakkında yaptığı değerlendirmesinde, “Belediye olarak hem sosyal hem de kültürel etkinlikleri gerçekten önemsiyoruz. Pandemiden dolayı uzun süredir vatandaşlarımızın hasret kaldığı kültür-sanat etkinlikleri pandeminin bitmesiyle bir ay içinde ikincisini düzenledik. Hollanda Ankara Büyükelçiliği ile ortaklaşa düzenlediğimiz etkinliklerimizde çocuklarımız çok eğlendi. İnşallah bu tür sosyal etkinliklerimiz devam edecek. Organizasyonda emeği geçen başta Hollanda Ankara Büyükelçiliği olmak üzere katılım sağlayan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum” dedi.