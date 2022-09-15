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Başkan Turanlı: “Kuzey-doğu çevre yolumuz tamamlandı”

Adıyaman’ın Kahta Atatürk Barajı yolundan itibaren başlayan ve Diyarbakır yol bağlantısına kadar uzanan Kuzey-Doğu çevre yolu da tamamlanarak araç trafiğine açıldı.

15 Eylül 2022 Perşembe 16:28
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Başkan Turanlı: “Kuzey-doğu çevre yolumuz tamamlandı”

Adıyaman’ın Kahta Atatürk Barajı yolundan itibaren başlayan ve Diyarbakır yol bağlantısına kadar uzanan Kuzey-Doğu çevre yolu da tamamlanarak araç trafiğine açıldı.

Kahta Belediyesi, giderek artan şehirci ulaşımını rahatlamaya yönelik ilçenin acil çözülmesi gereken sorunlarının başında gelen Kuzey-Doğu-Güney-Batı çevre yolları projelerini tamamlayarak hayata geçirdiğini duyurdu.

Güney-Batı çevre yolu ile Ofis olarak bilinen Cami ve Cumhuriyet Mahallesi bölgesi ile Arikent (Nazar Kent) bölgesi üzerinden Kahta-Adıyaman Karayoluna bağlanırken, Kuzey-Doğu çevre yolu ile Baraj yolu Diyarbakır karayoluna bağlandı. Her iki çevre yolunun açılmasıyla ilçenin can damarı ve ana arteri konumunda olmasından dolayı artık araç trafiği yükünü kaldıramayacak duruma gelen Mustafa Kemal Caddesi trafiğin de önemli bir rahatlama bekleniyor. Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, halkın ulaşım kalitesini yükseltmek için hayata geçirdikleri güzel bir proje olduğunu ifade ederek, bir ilçenin gelişimi ve kalkınmasında çevre yollarının etkisinin büyük olduğunu söyledi.

Başkan Turanlı, “Geçtiğimiz Günlerde 3 km uzunluğunda 15-20 metre genişliğinde Güney-Batı çevre Yolumuzu halkımızın hizmetine açtık. İlçemizin İkinci çevre yolu olan Kuzey-Doğu çevre (Kurtuluş caddesi) yolumuzu bugün itibariyle halkımızın hizmetine açmış bulunuyoruz. İlçemizin Baraj yolundan başlayan ve Menderes, Hürriyet, Turgut Özal, Girne, Yavuz Selim Mahallesi, Diyarbakır yoluna kadar uzanıyor. Yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda 20 metre genişliğindedir. İlçemizdeki trafik keşmekeşliği son bulacağı gibi, ağır tonajlı araçlar risk olmaktan çıkıyor. Bizim derdimiz hizmet ve eser siyasetidir. Hemşehrilerimiz için en doğrusu neyse onu yapmaktır. Kahta’mızın her köşesinde hizmetlerimiz ivedilikle devam ediyor. Bunlar hep halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek için olan çalışmalar. Hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun. Yol yapımında gece gündüz emeği geçen mesai arkadaşlarıma ve rahatsızlıktan dolayı halkımızın göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı teşekkür ederim” dedi.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 15.09.2022 17:20
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