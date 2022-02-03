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Başkan Turanlı karla mücadeleyi değerlendirdi

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, ilçede karla mücadele çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, karla mücadelede çalışmaların 24 saat esasına göre yürütüldüğünü söyledi.

03 Şubat 2022 Perşembe 17:14
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Başkan Turanlı karla mücadeleyi değerlendirdi

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, ilçede karla mücadele çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, karla mücadelede çalışmaların 24 saat esasına göre yürütüldüğünü söyledi.

Adıyaman Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, ilçede yaşanan yoğun kar yağışı sürecinde belediyenin yapmış olduğu karla mücadele çalışmalarını değerlendirerek, çalışmaların başarılı bir şekilde yürütüldüğünü ifade etti. Karın külfet değil nimet olduğunu söyleyen Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “Kahta Belediyesi olarak ilçede 2 greyder, 11 küçük kepçe, 3 loder, 5 Kamyon, 3 tuzlama ekibi, Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı 53 personel, İtfaiye müdürlüğümüze bağlı 30 personel, Park Bahçeler müdürlüğümüze bağlı 8 personel, Zabıta Müdürlüğümüze bağlı 16 personel ile karla mücadele çalışmalarımızı 24 saat esasına göre aralıksız sürdürdük” dedi.

Kar yağışının beklenilenin üzerinde gerçekleştiğini ifade eden Başkan Turanlı, “Yağışların etkili olduğu ilk saatlerden itibaren ekiplerimizle sahaya inerek karla mücadele çalışmalarına başladık. İlk etapta ana yollarımızı açık tutarak vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını görebilmelerini sağladık. 112 acil sağlık birimiyle koordineli çalışarak hasta vatandaşlarımızın sağlık kuruluşlarına ulaşımında sıkıntı yaşamamasını sağladık. Cenaze olan mahallelerimize öncelik vererek ulaşımı aksatmadık. Ana yollardaki sıkıntıların giderilmesinin ardından ara yollar da kısa sürede ulaşıma açtık. Ayrı ayrı noktalarda oluşturduğumuz ekiplerimiz birim müdürlerimiz ve başkan yardımcılarımızla koordineli bir şekilde bu süreci yürütüldüğünü ve yürütmeye devam ediyoruz. Kar yağışı beklenilenin üzerinde gerçekleşti. Araç ve yaya yollarımız açık hale getirilirken, bir yandan da ortada kalan kar kütlelerinin temizliğini yaptık ve yapmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Karın külfet değil nimet olduğunu vurgulayan Başkan Turanlı, “İmkanlarımız dahilinde ulaşımda aksama yaşanmaması, halkımızın ve esnaf kardeşlerimizin mağdur olmaması için gece gündüz çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Zahmetini birlikte çektik, rahmetini de hep birlikte yaşayacağız inşallah. Bu süreçte öncelikle vatandaşlarımızın göstermiş oldukları sabır ve duyarlılıktan dolayı tüm hemşerilerime ve gece gündüz demeden dondurucu soğukta sahada özveri ile çalışan personellimize çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan karla mücadele çalışmaları yapılırken sokak hayvanlarının da unutulmadığını belirten Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, kentin muhtelif yerlerinde ve beslenme alanlarında bulunan sokak hayvanlarına ve Kahta Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon merkezindeki sokak hayvanlarına gıda götürülerek beslenme ihtiyaçlarının giderildiğini söyledi.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 03.02.2022 17:39
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