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Başkan Turanlı: İstanbul temaslarımız oldukça verimli geçti

Adıyaman'ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, İstanbul'da düzenlenen Adıyaman Tanıtım Günleri’nde temaslarının verimli geçtiğini söyledi.

25 Aralık 2021 Cumartesi 12:01
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Başkan Turanlı: İstanbul temaslarımız oldukça verimli geçti

İstanbul'da Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen Adıyaman Tanıtım Günleri’nde hemşerileri ile sık sık bir araya geldiklerini ve temaslarının oldukça verimli geçtiğini söyleyen Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı,"İstanbul’da faaliyet gösteren bütün Hemşehrilerimizle sık sık bir araya gelerek Adıyaman’ımız, Kahta’mız ve insanımız için neler yapabileceğimize dair istişarelerde bulunuyoruz. İstanbul’da geniş bir yelpazede İlimiz ve ilçelerimiz için çok önemli faaliyetlerde bulunan sivil toplum kuruluşlarımız var. Hemşehrilerimizin İstanbul’da yaptıkları çalışmalar gerçekten takdir edilir. Orada bulunan her bir vatandaşımıza karşı kendilerini sorumlu hissediyorlar, sahip çıkıyorlar. Gençlerimiz başta olmak üzere toplumun birçok kesimine yönelik pek çok proje ve çalışmalar yapılıyor. Kahta Belediyesi olarak bundan sonra da bu birlikteliğimizi arttırarak devam ettireceğiz İnşallah."dedi.
"Tanıtımı anlamında çok faydalı geçtiğine inanıyorum"
Adıyaman Tanıtım Günleri'nde stantlarının büyük ilgi gördüğünü belirten Turanlı,"Yenikapı’da düzenlenen tanıtım günlerinde standımız büyük ilgi gördü. İstanbul’daki hemşehrilerimizin hiçbir ayrım yapmadan birbirine kenetlenmesi, birlik ve beraberliği bizleri çok mutlu etti. Biz de bu teveccühe layık olmaya çalıştık. Hem kucaklaşma anlamında hem de tarihi ve yöresel zenginliklerimizin tanıtımı anlamında çok faydalı geçtiğine inanıyorum. Bizleri yalnız bırakmayan Hemşehrilerimiz başta olmak üzere, Milletvekillerimize, bürokratlarımıza, STK ve siyasi parti temsilcilerimize ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın." diye konuştu.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 25.12.2021 20:03
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