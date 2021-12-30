Başkan Turanlı: İkinci semt pazarı çalışmalarımızı hızlandırdık

Hizmet üretirken Kahta halkının konforunu ve yaşam standardını yükseltmek hedefiyle çalıştıklarını ifade eden Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı yaptığı açıklamada, "Bin 600 metrekare kapalı alandan oluşan ilçemizin ikinci Çok Amaçlı Kapalı Semt Pazarı’nı cumhuriyet mahallemizde inşa ediyoruz. Bu projemizin içerisinde diğerine ek olarak yaptığımız Muhtar evimiz yüzde 60 oranında tamamlandı. Çok Amaçlı Kapalı Semt Pazarı’mızın zemin dolgu, perde beton, temel soketleri ve alt yapı çalışmaları tamamlandı. Üst yapı çalışmalarına başlandı. İnşallah kısa süre içerisinde halkımızın istifadesine sunacağız. Cami, Gazi ve Cumhuriyet Mahallemizin sakinleri ve halkımız için hayırlı olmasını diliyorum."dedi.

Kaynak: PHA