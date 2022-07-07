Başkan Turanlı hayvan pazarını ziyaret etti

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Kurban Bayramı öncesi kurbanlık satışı yapılan Kapalı Hayvan Pazarı’nı ziyaret ederek, alıcı ve satıcılarla sohbet etti.

Başkan İbrahim Yusuf Turanlı Konuyla İlgili Yaptığı açıklamada, “Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde kurbanlık alışverişlerini yapabilmeleri için ekiplerimiz hayvan pazarında çalışmalarını tamamladı. Bayrama gönül rahatlığı ile girmek için tedbirlerimizi aldık. Kahta Belediyesi olarak vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için her alanda en iyi hizmeti yerine getirmeye çalışıyoruz. Besici ve alıcılarımızla sohbet edip, öneri ve taleplerini aldık. Hayırlı ve bereketli olsun” ifadelerini kullandı.

iha