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Başkan Turanlı, gazeteciler gününü kutladı

Adıyaman'ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı.

21 Ekim 2021 Perşembe 15:42
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Başkan Turanlı, gazeteciler gününü kutladı

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, mesajında; "Demokrasinin temel taşlarından olan basın, düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracıdır. Bu anlamda kurumlarla bireyler arasında veri akışını sağlayarak demokrasinin korunması için önemli bir görev üstlenmektedir. Aydınlatıcı ve yol gösterici işleviyle basın, Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, Toplumsal bilinci ve kamu yararını gözeterek, uzun çalışma saatlerini ve zorlu çalışma koşullarını önemsemeden basın yayın kuruluşlarında fedakarca çalışarak, gelişmeleri halkımızla paylaşma yolunda emek harcayan başta Kahta olmak üzere ülkemizdeki tüm değerli yerel ve ulusal basın çalışanlarının ‘21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutluyorum" dedi.

Kaynak: PHA
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