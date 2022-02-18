Başkan Turanlı’dan çalışanlarına promosyon müjdesi

Kahta Belediyesi Personel Limited Şirket personeli yapılan maaş promosyon ihalesi neticesinde Yapı Kredi Bankasıyla anlaşma sağlarken, 3 yıllık bir anlaşma ile işçilerin maaş hesaplarına yatacak ücret miktarı tek seferde 4 bin 700 TL olarak belirlendi.

3 yıllık promosyon ücreti 4 bin 700 TL olarak anlaştıklarını belirten Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, ''Millet olarak zor bir ekonomik süreçten geçtiğimiz bugünlerde, Kahta Belediyesi Personel Limited Şirketi bünyesinde çalışan mesai arkadaşlarımıza, bankalarla yaptığımız görüşmeler sunucunda 3 yıllık promosyon ücreti 4 bin 700 TL olarak Yapı Kredi Bankası ile anlaşma sağladık. Mart ayı içerisinde öngörülen sürede maaş promosyonları Mesai arkadaşlarımızın hesaplarına tek seferde yatırılacaktır. Emeği geçenlere teşekkür eder, çalışanlarımıza ve ailelerine hayırlı uğurlu olsun.''dedi

Kaynak: PHA