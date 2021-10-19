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Başkan Turanlı: Arikent deresinde zemin dolgu çalışmalarımız sürüyor

Adıyaman'ın Kahta Belediyesi, Güney-Batı çevre yolunun tamamlanması noktasında Arikent deresinde zemin dolgu çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor.

19 Ekim 2021 Salı 11:25
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Başkan Turanlı: Arikent deresinde zemin dolgu çalışmalarımız sürüyor

Belediye Başkanı İbrahim Tusuf Turanlı’nın talimatları doğrultusunda, vatandaşların ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde modern ve konforlu ulaşım imkanına sahip olması ve trafik akışının rahatlatılması için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Yapılan çalışmaları ilk günden beri yakinen takip eden Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “İlçemizin ihtiyacına yönelik sürdürdüğümüz yol açma çalışmalarında önemli bir yer tutan Güney-Batı Çevre Yolunun biran önce tamamlanması için ekipler gece mesaisi yapıyor. Toprak mahsulleri ofisinden itibaren başladığımız güney-batı çevre yolumuzun devamı olan Arikent deresi geçişindeki mevcut dar yolun yerine direk geçişi sağlayacak olan yolumuzun zemin dolgu çalışmaları gece gündüz demeden hızla devam ediyor. Kahta’mız için kaybedecek hiç zamanımız yok. İlçemiz için halkımız için imkânlarımızı sonuna kadar değerlendiriyoruz. Kış mevsimine girdiğimiz bugünlerde yağışlar bastırmadan çevre yolumuzun biran önce bitirilmesi için ekiplerimiz gece mesaisi yapıyor. Allah’ın izniyle kış mevsimine girmeden yolumuzu halkımızın hizmetine sunarak halkımızın bu mağduriyetini gidereceğiz. Çalışmalarımızın ilçemize hayırlı olmasını dileriz’’ dedi.

 

Kaynak: PHA
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