Başkan Turan’dan Su Kesintisi Açıklaması

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Turan, su arızası ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Yardımcısı Turan, arızanın giderilmesinden sonra ilçe merkezine gelen hatların boşalmış ve gaz oluşması sebebiyle hatların dolması gerektiğini bundan dolayı sürecin uzadığını söyledi.

Kahta Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Turan, “İlçemizin içme suyunun sağlandığı ana şebeke hattında meydana gelen patlama dolayısıyla ilçemizde dün itibariyle su kesintisi meydana gelmiştir. Ekiplerimiz tarafından arızanın giderilmesi için onarım çalışmaları yapılarak sorun giderilmiştir.

Damlacık Köyü mevkiinde yaşanan arıza giderilmiş olup ilçe merkezine su verilmiştir. Arızanın giderilmesinden sonra ilçe merkezine gelen hatların boşalmış ve gaz oluşması sebebiyle hatların dolması bekleniyor. An itibariyle ilçenin belli bölgelerinde su evlere ulaşmış vaziyette. Hatların dolmasıyla ilçenin her tarafına su ulaşacaktır. Arıza nedeniyle halkımızın göstermiş olduğu duyarlılıktan ötürü teşekkür eder, yaşanan mağduriyetten dolayı tüm halkımızdan özür dileriz” dedi.

iha