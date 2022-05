Başkan Demiral, Kahta'nın sorunlarını basınla paylaştı

Hüda Par Kahta İlçe Başkanlığı tarafından tespit edilen ve Kahta Kaymakamlığı’nı ilgilendiren sorun ve talepleri, ilçe yönetimi olarak Kahta Kaymakamı Selami Korkutata’ya ilettiklerini belirten Hüda Par Kahta İlçe Başkanı İrfan Demiral, Hüda Par Kahta İlçe Teşkilatı olarak sorunların takipçisi olacaklarını ifade etti.

Yapılan çalışmanın amacına dikkat çeken Başkan İrfan Demiral,"Bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde içi boşaltılmış olan ve aslında bizi biz yapan insanî ve İslami değerleri yeniden ihya etmek ve yaşanılır kılmak. Toplumu sisteme değil, sistemi toplumun inanç değerleriyle uyumlu hale getirmek. İnanç ve ibadet hürriyetinin önündeki engelleri kaldırmak. İnsani temel hak ve hürriyetlerin gerçek anlamda tanınmasını sağlamak. Adil, bağımsız ve tarafsız bir yargının oluşumunu sağlamak. Can, mal, din, akıl ve nesil emniyetini sağlamak. Ahlaki yozlaşmaya dur demek. Toplumun temel değerlerini siyasete taşımak ve hâkim kılmak. Toplumun huzur ve barışını sağlamak. Programında yazılı diğer hedefleri gerçekleştirmek amacıyla tespit edilen sorunları en kısa zamanda değerlendirmeye tabi tutulup halkımızın daha rahat etmesini sağlamak amacıyla hazırladığımız bu raporumuzun hayırlara vesile olması büyük arzumuzdur"dedi.

Talep ve beklentilerinin yerine getirilmesi ile beraber, ilçenin sorunlarının çözümü noktasında da her türlü çalışmaya katkı sağlamaya hazır olduklarını belirten Başkan Demiral, Kahta Kaymakamlığı’nı ilgilendiren sorun ve talepleri şöyle sıraladı:

"Bağımlılıkla mücadelede ıslah ve güvenlik çalışmalarının yetersiz olması, İlçemiz gençlerinin milli ve manevi değerlerine sahip çıkabilmesi adına bağımlılıkla mücadelede ıslah ve güvenlik çalışmalarının artırılarak sineklerle değil, bataklıkla mücadele edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda ilçemizde bu işin yüklü miktarda ticaretini yapanlara ve bağlantılarına yönelik ciddi çalışmaların geciktirilmeden başlatılması elzem olmuştur.

İş ve istihdam sıkıntısı, iş bulma sıkıntısı yaşayan insanlarımızın ailelerini geçindirmede sıkıntılarının beraberinde boşanma ve aile facialarına sebep olmaması için Altıncı Teşvik Bölgesine alınan ilimizde müteşebbisin yatırım yapması için daha geniş Organize Sanayi Bölgelerinin yapılması girişimde bulunulması gerekmektedir, bazı mahallelerde aile sağlık merkezi eksikliği;

Ülkemizin her bir bireyinin tam ve yerinde sağlık hizmetinden faydalanması için aile hekimliklerinin arttırılarak, ihtiyaç duyulan aile sağlık merkezlerinin inşa edilmesi, İnternet hizmet alt yapısının yetersiz olması, özellikle Salgınla birlikte uzaktan eğitimin bel kemiğini oluşturan internetin tüm halkın hızlı ve ekonomik bir şekilde ulaşmasını sağlamak ve ekonomik olarak dezavantajlı öğrencilerimizin yüzünün güldürülmesi gerekmektedir.

İkinci bir noterliğin talep edilmesi, her gün onlarca araç ve gayrimenkulün satıldığı ilçemizde tek noter bulunması hem vatandaşımızın sıkıntı yaşamasına hem de beraberinde bazen tartışmaların yaşanmasına neden olmaktadır. Bu sıkıntıların ortadan kalkması adına ikinci bir noterin ilçemize açılması, PTT'nin yetersiz kalmasıyla beraber, şubelerinin olmayışı halkı mağdur ediyor olması;

Yaşlılık maaşları, engelli maaşları, pandemi vb. ödemelerin PTT üzerinden yapılıyor olması ilçemizin belirli noktalarına PTT şubelerine ihtiyacı ortaya çıkardı.

Araç muayene istasyon eksikliği, artan araç sayısı ile beraber oluşan araç muayene istasyonu talebinin ivedi bir şekilde giderilmesi, organize sanayi bölgesinde camii talebi, Jandarma ve emniyetin önündeki beton blokların vatandaşı rahatsız etmesi, elektrik Kurumu hakkında, sokak aydınlatma direkleri ve elektrik direklerinin yolu işgal etmesi, yerde bulunan elektrik panolarının hem tehlikeli olması hem de halkı rahatsız etmesi, köyler ile alakalı, köy yollarının yeniden yapılması yerine sadece yamalamalarla kalınması, köylülerin su sıkıntısının yanında, elektrik faturalarının yüksek olması köylülerin zor durumda kalmasına neden olması, köylülere yapılan desteklemelerin(mazot, gübre vb.) geç verilmesi sıkıntısı, bilimsel tarım uygulamaları ile ilgili teknik bilginin yetersiz olması, tarım ve hayvancılık işletmelerinde kullanılan elektriğin ödenmesinde zorluk yaşanması, Köylerde internet altyapı yetersizliği, badem ve daha birçok tarım alanında marka olan ilçemizde tarım işçisi olarak çalışan işçilerimizin günlük çalışma yevmiyeleri hakkında düzenlemenin acil bir şekilde düzenlenmesi."

