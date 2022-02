Başkan Çatan: Perakende yasası bir an önce çıkmalı

Kahta esnafının artık ticari hayatta haksızlıklara karşı ayakta duracak hali kalmadığını ifade eden Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tahsin Çatan, yaptığı açıklamada; "Bir dükkân ve on binlerce şubede, onlarca esnafın işini yapan zincir marketlerin açılış, kapanış ve sattıkları ürünlere kural getirilmeli. Bu kuralları düzenleyen Perakende Yasası meclisten bir an önce çıkmalı. 2 milyonu aşkın esnafımız bu yasayı bekliyor. Ekmeği fırın, sigarayı bakkal, kırtasiye ürünlerini kırtasiyeci, sebze meyveyi manav esnafı, eti tavuğu kasap esnafı, hediyelik eşyayı zücaciyeci esnafı satmalı. Adaletsizlik esnaf açısından artık son bulmalı ve esnaflarımıza sahip çıkmalıyız. Bu tekelleşmeye karşı esnafımız bir de üreticinin kendisine ve zincir marketlere farklı fiyattan ürün satması yüzünden esnafta ürün pahalı algısı ile boğuşuyor. Bir üründen on tane alan esnafa farklı, yüz bin tane alan zincirlere farklı fiyat veriliyor. Perakende Yasası bir an önce çıkmalı ve zincirlerin açılış saatleri, konumları ve sattıkları ürünlere kural getirilmeli. Tütün mamülü ve alkollü içki, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya, kırtasiye ürünleri, züccaciye, hırdavat, oyuncak, tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim (kıyafet, ayakkabı, terlik vb.), hediyelik eşya, oto yedek parça ve aksesuar, kesme çiçek, işlenmemiş et ürünleri, deniz ürünleri, unlu mamul ve pastane ürünlerinin satışını zincir marketler yapmamalı. Bir ürünü satarken o ürün hakkında tam anlamıyla da bilgi sahibi olmak gerekir. Ehliyet parayla sahip olunabilir ama araba kullanmak parayla satın alınamaz. Yani herkes kendi işini yapmalı. Eti kasap, sebze meyveyi manav satmalı. Zincir marketin içerisinde lokanta, fırın, pastane gibi yerler de mevcut. Bu yerler bir fırıncı esnafı ya da lokantacı esnafı gibi denetimlerden geçmiyor, belirlenen belgeleri almıyor, ayrı bir işletme gibi çalışmıyor. Bu haksız rekabet ortamını tetikleyen durumların son bulması için Perakende Yasası bir an önce çıkmalı ve bu adaletsizlik esnaf açısından son bulmalı” dedi.

Kaynak: PHA