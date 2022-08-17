Galeriler Yazarlar
Adıyaman 32
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.980,00
ALTIN
1.019,98
DOLAR
17,95
STERLİN
21,65
EURO
18,30

Başkan Aktaş, güven tazeledi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Kahta Mega Karma Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda güven tazeleyen Murat Aktaş, tekrar başkan seçildi.

17 Ağustos 2022 Çarşamba 13:14
16 Okunma
Başkan Aktaş, güven tazeledi

Kahta Mega Karma Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Murat Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi. Adıyaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Temsilcileri Mustafa Alan ve Levent Çelik’in de hazır bulunduğu toplantı, divan heyetinin seçilmesi ile başladı. Divan heyeti tarafından okunan gündem maddelerinin okunarak oy birliği ile kabul edilmesinin ardından Murat Aktaş güven tazeleyerek tekrar başkanlığa seçildi. Murat Aktaş başkanlığındaki Kahta Mega Karma Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’nin yönetim kurulu ise Ramazan Yavuz, Yasin Erdem, Osman Fırat, Abdullah Bektaş, Yasin Bozan, Enes Gül, Serhat Çevik ve Emin Şahin oldu.
Toplantı sonrası tüm katılımcılara teşekkür ederek, bir açıklama yapan Kahta Mega Karma Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanı Murat Aktaş, “İlk başta tüm katılımcılara kıymetli misafirlere huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Kooperatifimiz yaklaşık beş ay önce kuruldu. Kurucu başkanlığını yürüttüğüm kooperatifimizin bugün 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı gerçekleştirdik. Toplantı sonrası beni bu göreve layık gören tüm üyelerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bugün itibarı ile kooperatifimize kayıtlı 268 üyemiz mevcuttur. Bu 268 üyemizi temsilen bundan sonra kooperatifimizin kurulma çalışmalarını hızlandırmak adına ban verilen yetkiyi en iyi şekilde kullanarak çalışmalarımızı hızlandıracağız. Allah’ın izniyle kooperatifimiz tamamlandığında Kahta şehir merkezindeki çoğu iş yerinin kooperatifimize taşınmasını sağlayacağız. Böylece şehir merkezimizin büyük bir yükten kurtulmasına vesile olacağız. Kooperatifimiz ismi üzerinde karma toplu işyeri olduğu için şehir merkezindeki tekstil atölyeleri, demirciler, mobilyacılar yani sanayi sitelerinde kendilerine yer bulamayan tüm esnafımızı kooperatifimiz bünyesinde barındıracağız. 
Son olarak tekrardan katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür eder, kooperatifimizin Kahta’ya hayırlara vesile olmasını temenni ederim” dedi.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 17.08.2022 20:47
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahta Millet Bahçesi’nin ihalesi yapıldı
Kahta Millet Bahçesi’nin ihalesi yapıldı
Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Kahtalı kadınlar için kültür turu düzenlendi
Kahtalı kadınlar için kültür turu düzenlendi
Kahta'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Kahta'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Turanlı, “Ekmek zammının belediyemizle bir alakası yok”
Turanlı, “Ekmek zammının belediyemizle bir alakası yok”
Turanlı: “Yüzyıl Parkımızı sil baştan yeniliyoruz”
Turanlı: “Yüzyıl Parkımızı sil baştan yeniliyoruz”
Turanlı: “Adıyaman Cumhurbaşkanından müjdeli haber bekliyor”
Turanlı: “Adıyaman Cumhurbaşkanından müjdeli haber bekliyor”
Kahta Belediyesinde en düşük maaş 6 bin 550 TL oldu
Kahta Belediyesinde en düşük maaş 6 bin 550 TL oldu
Kahta’da bataklığa saplanan koyunlar kurtarıldı
Kahta’da bataklığa saplanan koyunlar kurtarıldı
Kahta’da bataklığa saplanan koyunlar kurtarıldı
Kahta’da bataklığa saplanan koyunlar kurtarıldı
Başkan İşeri: “Arsa tahsisinde istihdam ön plana alınmalı”
Başkan İşeri: “Arsa tahsisinde istihdam ön plana alınmalı”
İnşaatın 9'uncu katından düşen 5 çocuk babası hayatını kaybetti
İnşaatın 9'uncu katından düşen 5 çocuk babası hayatını kaybetti
Kahta’da baraj gölünde kadın cesedi bulundu
Kahta’da baraj gölünde kadın cesedi bulundu
Başkan Turanlı’dan Kurban Bayramı mesajı
Başkan Turanlı’dan Kurban Bayramı mesajı
Başkan Turanlı hayvan pazarını ziyaret etti
Başkan Turanlı hayvan pazarını ziyaret etti
Şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Eski Kahta Kalesi’ne cam teras yapıldı
Eski Kahta Kalesi’ne cam teras yapıldı
Kahta'da 167 kök kenevire 1 gözaltı
Kahta'da 167 kök kenevire 1 gözaltı
Kahta’daki motosiklet hırsızlığında 3 tutuklama
Kahta’daki motosiklet hırsızlığında 3 tutuklama
Kahta’da traktör devrildi: 4 yaralı
Kahta’da traktör devrildi: 4 yaralı
Kahta’da tayini çıkan hakim ve savcılara veda yemeği
Kahta’da tayini çıkan hakim ve savcılara veda yemeği
Başkan Turanlı: “Sosyal yardım kartı dağıtmaya devam ediyoruz”
Başkan Turanlı: “Sosyal yardım kartı dağıtmaya devam ediyoruz”
Kahta’da 4 ayrı ikametteki hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Kahta’da 4 ayrı ikametteki hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Kahta’daki kullanıma kapalı yapılar kaldırarak yollar trafiğe açılıyor
Kahta’daki kullanıma kapalı yapılar kaldırarak yollar trafiğe açılıyor
Kahta’da asfalt sezonu başladı
Kahta’da asfalt sezonu başladı
Başkan İşeri: “Kahta’daki intiharlar araştırılsın”
Başkan İşeri: “Kahta’daki intiharlar araştırılsın”
Kahta’da huzur operasyonu
Kahta’da huzur operasyonu
Kahta’da 'Yaz Kur'an Kursu Eğitim Semineri' düzenlendi
Kahta’da 'Yaz Kur'an Kursu Eğitim Semineri' düzenlendi
Müftü Çevik’ten ailelere 'Yaz Kur'an Kursu' çağrısı
Müftü Çevik’ten ailelere 'Yaz Kur'an Kursu' çağrısı
Kahtalı esnaflar İlçe Jandarma Komutanıyla bir araya geldi
Kahtalı esnaflar İlçe Jandarma Komutanıyla bir araya geldi

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim