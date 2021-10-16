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Başkan Adsay güven tazeledi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 2017’de kurulan Kahta Emlakçılar Derneği’nin 2. Olağan Kongresi yapıldı. Tek liste ile gidilen kongrede mevcut Başkan Murat Adsay yeniden seçilerek güven tazeledi.

16 Ekim 2021 Cumartesi 17:46
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Başkan Adsay güven tazeledi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 2017’de kurulan Kahta Emlakçılar Derneği’nin 2. Olağan Kongresi yapıldı. Tek liste ile gidilen kongrede mevcut Başkan Murat Adsay yeniden seçilerek güven tazeledi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kongrede, gündem maddeleri oylanırken, yönetim oy çokluğu ile ibraz edildi. Ardından geçilen seçimde Başkan Murat Adsay’ın oluşturduğu yönetim kurulu listesi divan heyeti tarafından haziruna sunulurken, listenin üyeler tarafından onaylanması ile mevcut başkan Murat Adsay güven tazeleyerek tekrar başkan seçildi. Dernekçiliğin bir ekip işi olduğunu belirten Başkan Murat Adsay, görevi kendilerine tevdi eden yönetim kuruluna ve tüm üyelere teşekkür etti. Başkan Adsay, “Derneğimizi Ekim 2017’de kurduk. Bu tarih itibariyle sektörümüzü güçlendirerek faaliyetlerimize başladık. Geçen süre zarfında vatandaşlarımız dürüst, güvenilir bir hizmet vermeye özen gösterdik. Dernek olarak her geçen gün büyümekteyiz. Başta yönetim olmaz üzere tüm üyelerimizle beraber, Kahta’mızın geleceği için çalışmalarımızı özveriyle sürdürmekteyiz. Üyemiz olmayan meslektaşlarımızı da üye kongreden sonra üye olmaya davet ediyoruz’ diye konuştu.

Kahta Baraj Yolundaki bir kafeteryada düzenlenen kongreye Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. M. Emin Parlak, Kahta Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Turan ve dernek üyeleri katıldı.

Kaynak: iha
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