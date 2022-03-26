Aşcı, Kahta'da okul ve kurum müdürleriyle bir araya geldi

Kâhta Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, İlçe şube müdürleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların, kurumların müdürleri katıldı.

2021-2022 eğitim öğretim yılında yapılan çalışmaların değerlendirilmesinin yapılmasının ardından, Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, okul, kurum müdürlerinden devam eden eğitim öğretim yılı ile ilgili olarak sorun, istek ve önerilerini dinledi.

Toplantıda ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen projeler tanıtılarak, "Çok Okuyan Çok Gezer" kitap okuma projesinin bilgilendirme sunumu yapıldı.

Açılış konuşmaların ardından kürsüye çıkan İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı,"İlimize geldiğimiz günden beri öğretmenlere, öğrencilere, velilere dokunan projeleri hayata geçirmenin gayreti içerisinde olduk. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz projelerden bir diğeri ise "Çok Okuyan Çok Gezer" projesidir. Bu proje sonunda en az 200 öğrencimizi İstanbul gezisine götürmeyi planlıyoruz. Projeyle birlikte en az 60 binin öğrencimize kitap okuma alışkanlığı kazandıracağımıza inancım tamdır." Dedi.

Toplantı okul müdürleri ile karşılıklı fikir alışverişleri ile tamamlandı.

Toplantı sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, Şehit Mehmet Özbek İlkokulu ziyaret ederek burada eğitime devam eden öğretmen ve öğrencilerimizle bir araya geldi.

Kaynak: PHA