Alman öğretmenler, Türk öğrencilerle buluştu

Kahta Fen Lisesi öğretmenleri ‘Ein Hoch Auf Uns’ (Helal Olsun Bize) Projesi kapsamında Almanya'dan gelen öğretmenlerle eğitim modelleri üzere istişarelerde bulundu.

Daha sonra derslikleri inceleyen öğretmenler, öğrencilerle sohbet ederek kendi branşlarında ders verdi. Derslikleri inceleyen Alman öğretmenler, Fatih Projesi ve EBA sisteminin zengin içeriklerle donatıldığını kaydederek eğitim konusunda güzel adımların atıldığını söyledi.

Misafir öğretmenlerin ziyaretinden memnun kaldıklarını ifade eden Okul Müdürü Mustafa Işık, “Almanya'dan gelip öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle bir araya gelen misafirlerimize çok teşekkür ediyoruz. Onların öğrencilerimizle sınıflarda bir araya gelmesi ve onlarla ders işlemeleri hem bizi hem de öğrencilerimizi çok mutlu etti. Bu ziyarette öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz de yurt dışı eğitim ile ilgili kafalarındaki birtakım sorulara da cevap buldu. İnşallah ileride başka projelerle öğretmen ve öğrencilerimizin kişisel, mesleki ve akademik başarılılarının artırılması yönelik proje çalışmalarına devam edeceğiz” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, projenin hazırlanmasında ve uygulanmasında emeği geçen Okul İdaresi ve Öğretmenleri ile Alman Öğretmenlere teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Program, Alman öğretmenlere yöresel yemeklerin ikram edilmesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.