AK Parti İlçe Başkanı Yeni'den Kahta Gençlik Merkezi'ne ziyaret

Başkan Yeni, Kahta Gençlik Merkezi Müdürü M.Nebi Bulut ve çalışanlar ile sohbet ettikten sonra kurumu gezerek yapılan faaliyetleri inceledi.

Ziyaret esnasında açıklamada bulunan Başkan Yeni,''Benim her zaman ziyaret etmek istediğim kurumların başında Kahta Gençlik Merkezi yer alır. Neden mi? sorusuna vereceğim çok cevap var. En önemlisi ise ilçe merkezine uzak olmasına rağmen yaptıkları faaliyet ve çalışmalar ile halkın gönlünde güvenli, huzurlu, bilgi ve birikim veren bir kurum olmasından dolayıdır. Bir gencin ihtiyacı olan tüm kursları, nezih bir kütüphane ortamı, spor aktiveleri ve en önemlisi evimiz kadar güvenli ve huzurlu bir ortam. Gençlerin burada ilim, bilim, teknoloji, spor ve gönüllü faaliyetler ile uğraş içinde olmaları bizim geleceğe dair umutlarımızı daha çok artırarak güçlendiriyor. Bizim geleceğimiz olan gençlere bu imkanı sağlayan devletimize, bakanlığımıza, milletvekillerimize ve kurumun başında sorumluluğu alan kurum amirlerimize teşekkür borçluyuz."dedi.

Kahta Gençlik Merkezi Müdürü M. Nebi Bulut ise ziyaretlerinden ötürü Başkan Yeni'ye teşekkür etti.

Kaynak: PHA