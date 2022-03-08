Adıyaman’da otomobil şarampole devrildi: 1’i ağır 4 yaralı

Alınan bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Bilgin'in (22) kullandığı 09 HP 977 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, sürücü Ahmet Bilgin ile otomobilde bulunan Uygar Vurgun (20), Ahmet Açar (21) ve Erol Şık'ın (22) yaralandığını belirledi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralılardan Erol Şık’ın durumunun ağır olduğu bildirildi.Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: PHA