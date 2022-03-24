Adıyaman'da Uzman Çavuş Avseren son yolculuğuna uğurlandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Osman Avseren'in yakınları eve geldiğinde yerde hareketsiz görünce sağlık görevlilerine haber verdiler. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Avseren'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere cenazesi hastaneye götürüldü. Yapılan otopsinin ardından Avseren'in cenazesi uçakla memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesine getirildi.

Çağrı Camii'nde düzenlenen törene Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Kahta Kaymakamı Selami Korkutata STK temsilcileri ile yakınları katıldı.

Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Mülk köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: PHA