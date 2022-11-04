Adıyaman'da 4 kilo 700 gram esrar yakalandı

Alınan bilgiye göre Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kahta Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ticaretine yönelik ortak bir operasyon düzenlendi. Kendal narkotik köpeğiyle bir aracın içinde arama yapan polis ekipleri, aracın gizli bir kısmında saklanmış 4 kilo 700 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle Y.G., M.Ç. ve Z.M. isimli şahıslar gözaltına alınarak Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen Y.G., M.Ç. ve Z.M. isimli zanlılar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.



Kaynak:PHA