50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği bölgede artçı sarsıntılar 4.5 ay olmasına rağmen devam ediyor.

Kahramanmaraş bir kez daha sallandı

Asrın felaketi olarak nitelenen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş bu akşam bir kez daha sallandı. Deprem Göksün ilçesinde 21.31'de Göksun ilçesinde meydana geldi.

AFAD'tan yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 4.7 olarak açıklanırken, derinliği ise 7.1 kilometre olarak belirtildi.

Henüz olumsuz bir ihbar yok

Şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar alınmadı. Ekipler bölgede tarama yapmaya devam ediyor.

Kaynak : PHA