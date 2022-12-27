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Yangında mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

KAHRAMANMARAŞ (PHA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, evde çıkan yangında mahsur kalan Suriye uyruklu 5'i çocuk 8 kişi itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
27 Aralık 2022 Salı 20:08
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Yangında mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Alınan bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Eyüp Sultan Mahallesi'nde meydana geldi.

3 katlı binanın giriş katından dumanlar yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye erleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alınırken itfaiye erleri tarafından evde mahsur kalan 5'i çocuk 8 kişi itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan 8 kişi hazırda bekletilen sağlık görevlilerine teslim edildi. İtfaiye erleri tarafından yangın kontrol altına alınırken çıkış nedeni araştırılıyor.

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Yangında Mahsur Kalan 8 Kişi Kurtarıldı
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