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Kamek’in müzik kursları yoğun ilgi görüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği KAMEK’te kursiyere kanun, bağlama, keman ve Türk Sanat Müziği kurslarında eğitimler veriliyor. KAMEK’te verilen müzik eğitimleriyle kursiyerler yeni enstrümanlar kullanmayı öğreniyor ve bu alanda kendilerini geliştirme imkânı buluyor.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
10 Kasım 2022 Perşembe 11:32
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Kamek’in müzik kursları yoğun ilgi görüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların mesleki ve sosyal açıdan gelişimlerine katkıda bulunmak, ekonomik ve kültürel kazanımlarını artırmak için düzenlenen Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları, yeni döneminde 36 farklı branşta bin 59 kursiyeriyle eğitimlerini sürdürüyor. Makrome, ahşap boyama, bilgisayar işletmenliği, takı tasarım, aşçı yardımcılığı gibi çeşitli kursların düzenlendiği KAMEK’te kursiyerlere bağlama, kanun ve keman gibi enstrüman eğitimleri de veriliyor. Türk Sanat Müziği Korosu da katılımcıların en çok ilgi gösterdiği kurslardan bir tanesi oldu. KAMEK’te düzenlenen müzik kursları sayesinde yeni enstrümanlar kullanmayı öğrendiğini ve bu alanda kendilerini geliştirdiklerini belirten kursiyerler, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Sosyalleşmemize ve Kişisel Gelişimimize Katkı Sağlıyor

KAMEK’te düzenlenen eğitimlerden son derece memnun olduğunu ifade eden Türk Sanat Müziği Korosu kursiyerlerinden Neziha Sandıkçı, “Yaklaşık 1 aydır KAMEK’in Türk Sanat Müziği Korosu’nda eğitim alıyorum. Vaktimizi verimli değerlendirmemiz açısından da çok güzel oluyor. Sosyalleşmemize ve kendimizi geliştirmemize katkı sağlıyor. Burada çok güzel bir ortam var, yeni arkadaşlar ediyoruz. Herkese mutlaka tavsiye ediyorum” diye konuştu. Hatice Kaba ise, “Türk Sanat Müziği’ni çok seviyorum. Türk Sanat Müziği Kursu da hem bu alanda kendimizi geliştirmemize hem de sosyalleşmemize katkı sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi’ne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Keman Benim İçin Bir Aşk”

KAMEK’te keman eğitimi alan Rahmiye Tebeş, “Kemanı çok seviyorum. Ancak kendimi geliştirmek için daha önce hiçbir kursa gitmemiştim. KAMEK’te böyle bir kursun açıldığını duyunca hemen başvurdum. Burada aldığım eğitimlerle kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum” derken, diğer bir kursiyer Büşra Açoğlu, “İlk defa keman eğitimi alıyorum. Bu kursun bana çok faydalı olduğunu düşünüyorum. İnşallah ilerleyen süreçlerde kendimi daha fazla geliştirmeme katkı sağlayacaktır. Bizlere bu imkânı sağlayan Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” diye konuştu. Feyza Geçici ise, “Keman benim için bir aşk. Bu kurs sayesinde aşkımı daha fazla geliştiriyorum. Kahramanmaraş’ta keman kursu bulmak gerçekten çok zor. KAMEK’te bu kursun açıldığını öğrenince hemen başvurdum. Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Düzenlenen kurs sayesinde hem keman bilgisini geliştirdiğini hem de sosyalleştiğini belirten Hüseyin Kara, eğitimlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kursiyerlerden Büyükşehir’e Teşekkür

Bağlama Kursu’nda eğitim alan Arif Hayta, “Bağlama, gönül verdiğim bir enstrüman. En büyük hobim diyebilirim. Bu eğitimleri bizlerle buluşturan Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi. Diğer bir kursiyer Tülay Paköz, “Yaklaşık bir aydır KAMEK’te bağlama eğitimi alıyorum. Bağlamayı çok seviyorum ve öğrenmek için bu kursa katılıyorum. Bu kurslara önümüzdeki dönemde de katılmayı düşünüyorum. Bizlere bu imkânı sağlayan Büyükşehir Belediyesi’ne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu. Bağlama Kursu öğrencilerinden Ahmet Türkmen ise kursun kendisi için çok faydalı olduğunu belirtti. 


Kaynak:PHA

Son Güncelleme: 10.11.2022 11:42
Anahtar Kelimeler:
Kamekin Müzik Kursları Yoğun Ilgi GörüyorKahramanmaraş Büyükşehir BelediyesKAMEKNeziha Sandıkçı
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