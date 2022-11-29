Kahramanmaraş'ta hava kirliliğiyle mücadele seminerleri

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ısınmadan kaynaklı hava kirliliğinin önüne geçmek için denetimlerini ve eğitimlerini sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Denetimi Şube Müdürlüğü tarafından şehir genelinde kurum ve kuruluş personelleri, bina yöneticileri, kalorifer görevlileri ve muhtarların katılımıyla eğitim seminerleri düzenlendi. Seminerde katılımcılara; ısınmadan kaynaklı hava kirliliğinin nedenleri ve sonuçları, insan sağlığına etkisi, kalorifer kazanı yakma teknikleri ve baca temizliği gibi konularda bilgiler verildi ve dikkat edilmesi gereken hususlar aktarıldı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, ısınmadan kaynaklı hava kirliliğinin önüne geçmek için şehir genelinde bilinçlendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Kaynak: PHA