‘Genç Kadınlar Yeni Nesil Mesleki Eğitimde’ projesi ile birlikte, hem eğitimde hem istihdamda yer almayan genç kadınların sorun ve ihtiyaçlarını daha görünür hale getirmeyi, bu sorun ve ihtiyaçların karşılanması için mekanizmalar oluşturmayı amaçlayan proje, Adıyaman’da 200 kadının yer alacağı program ile birlikte nitelikli istihdam arttırmayı hedeflemekte. Kadın iş gücünün görünürlüğü ve ekonomiye dâhil edilmesinin önemi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de fark ediliyor ve bunun üzerine çalışmalar yapılıyor. Bu sürece katkı sağlamak amacı ile Adıyaman Belediyesi koordinatörlüğünde, Adıyaman Ticaret Odası ve Adıyaman İŞKUR eş başvuran olduğu Avrupa Birliği Projemiz kabul edildi. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımcılar Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen Avrupa Birliği Projemiz kapsamında ilimiz sınırları içerisinde yaşayan 200 kadının mesleki eğitimler alarak istihdam edilmesi hedeflenmiştir.

Proje 12 aylık bir süreyi kapsamaktadır. Programa katılacak adayların belirlenmesi, verilecek eğitimler, düzenlenecek programlar ve faaliyetlerin içeriği 2023 yılı Ağustos ayı içerisinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.



Kaynak : PHA