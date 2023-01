Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İLO 190 Sayılı Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi’ni imzalayarak, dünyada ve Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi. Politika belgesi imza törenine, Başkan Muhittin Böcek, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, İLO Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Diyalog Yöneticisi Emel Akalın katıldı.

Bir İlki Gerçekleştirdiğimiz İçin Mutluyuz

İmza töreninde konuşan Başkan Muhittin Böcek, dünyada ve Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Kasım ayında gerçekleştirdikleri Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Acil Yardım Hattı Çalıştayı’nda ILO 190 Sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi kapsamında bir politika belgesi imzalama sözü verdiğini hatırlatan Başkan Muhittin Böcek, şunları ifade etti: “İşte bugün bu verdiğimiz sözü yerine getiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Böylelikle yine Türkiye’de öncülük yapıyor ve yine bir ilki gerçekleştiriyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak kurumumuzda cinsel taciz, şiddet ve mobinge yönelik mücadele edeceğimizi herkesin huzurunda taahhüt ediyoruz. Her zaman yanımızda olan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü’ye ve ILO Temsilcisi Emel Akalın’a destekleri için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla kadınlarımıza destek olmaya devam edeceğiz.”

2 Bin 602 Kadın Çalışanımız Var

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde Genel Sekreter ve Daire Başkanlarından oluşan, görev sorumluluğu ve liyakata sahip 33 kadın yönetici bulunduğunu belirten Başkan Böcek, “Belediyenin her bölümünde iyi niteliklere sahip 2 bin 602 kadın çalışan ile kentimize kadın-erkek ayrımı yapmadan hizmet etmekteyiz. Belediyemizin her kademesinde ve her alanda kadınlarımız vardır ve var olacaktır” dedi.

Yerel Eşitlik Eylem Planı 8 Mart'a Hazır Olacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 2019 yılında Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile kadına yönelik şiddetle mücadeleyi hedefleyen Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı Protokolü’nü imzalayan ilk belediye olduğunu da hatırlatan Başkan Muhittin Böcek, “Belediyemizin kadınların sosyal alandaki varlığının arttırılması ve kadın erkek eşitliğinin desteklenmesi amacıyla hazırladığı Yerel Eşitlik Eylem Planı’nı 8 Mart 2023 Dünya Kadınlar Günü’ne kadar bitirmiş olacağız. Kasım ayında kurduğumuz Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile bu konuda daha etkin çalışmalar yürütmek hedefindeyiz” diye konuştu.

Türkiye Tarafından da İmzalanmış Oldu

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü de şunları söyledi: “Başkanımız yerel yönetim olarak C190’ın imzalanmasına öncülük ederken, bu politika belgesinin Türkiye tarafından imzalanmasına da yol açmış oldu. Eşitlik yerelde başlar şiarını hayata geçirme fırsatını verdi. Ben çok teşekkür ediyorum. Bu imzanın Antalya’da kadınları sürdürülebilir istihdamda daha güçlü kılacak ve kendilerini güvende hissetmelerini sağlayacak bir süreci başlattığını görüyorum.”

İlk Yerel Yönetim Uygulaması

İLO Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Diyalog Yöneticisi Emel Akalın da Başkan Muhittin Böcek’e teşekkür ederek, “Bu imza, 190 sayılı sözleşmenin ilk yerel yönetim uygulaması olacak. Hem yerel belediye içerisindeki kadınların daha fazla, daha güvenceli koşullarda çalışmasını sağlayacak hem de diğer illerin benzer uygulamalarına öncü olacak. İşbirliğimizin devamını diliyorum” dedi.

Tacizden Arındırılmış Çalışma Ortamı

Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi ile Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 190 Sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi (ILO C190) ve 206 Sayılı Tavsiye Kararı, Kadına Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) başta olmak üzere diğer uluslararası sözleşmeler, anayasa ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, çalışma yaşamında toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve tacizin önlenmesi amaçlıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, imzaladığı bu Politika Belgesi aracılığıyla; cinsiyet temelli eşitsizlikleri, şiddet ve tacizi ayrımcı muamele kapsamında değerlendirip, bir insan hakları ihlali olarak kabul ediyor. Çalışma yaşamı içerisinde iş esnasında meydana gelen, işle bağlantılı veya işten kaynaklanan şiddet ve taciz vakaları karşısında unvanları ve statüleri ne olursa olsun tüm çalışanlarına toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve tacizi de kapsayacak şekilde her türlü şiddet ve tacizden arındırılmış bir çalışma ortamının sağlanmasını amaçlıyor.

