Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kırsal alanda 283 jandarma personelin katılımıyla 26 noktada 81 unsur ile 76 park ve sokak kontrol edilirken, 3 bin 418 şüpheli sorgulaması yapılırken, 34 metruk bina araması, 9 iş yeri denetlenirken, çeşitli suçlardan araması bulunan 12 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler tarafından 46 araca işlem yapılırken, 17 araç trafikten men edildi. Denetimlerde ayrıca 10 litre bandrolsüz kaçak alkol, 230 paket bandrolsüz sigara ve 247 reçetesiz sentetik ecza hapı ele geçirildi. Ekipler denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceğini söyledi.