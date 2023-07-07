Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu, havaların ısınması ile beraber anız yangınlarının meydana geldiğini belirterek, vatandaşların anız yangınlarına karşı daha duyarlı hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.

Malatya’da her yaz anızların yakılmasından dolayı meydana gelen yangınların doğaya büyük tahribatlar verdiğini söyleyen Katipoğlu, tarlalarda veya bahçelerde bilerek yakılan anız yangınlarına ilgili kurumlar tarafından cezai işlemlerin uygulandığının altını çizdi.

Öte yandan Katipoğlu, 112’yi arayıp itfaiye ihbarında bulunan vatandaşların, adresi en kolay ve en doğru şekilde tarif etmelerini istedi. Böylece itfaiye ekiplerinin olaya daha kısa sürede müdahale edebileceğini ifade etti.

Malatya genelinde ot, çöp ve anız yangılarının sıkça yaşandığını ifade eden Katipoğlu,"Kurban Bayramı’nın 9 günlük tatil döneminde Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak, toplamda 393 vakaya ekiplerimiz müdahale etti. Bunların büyük bir bölümü anız, ot ve bahçe yangını gibi yangınlardı. Geçtiğimiz yıllara nazaran ilimiz genelinde yağışın fazla olmasına bağlı olarak otlar diğer yıllara göre daha da büyüdü. Havaların aniden ısınması ile birlikte otlar kurumaya başladı ve ciddi yangınların yaşanmasına sebebiyet verdi.

Anız yangınları haricinde kendiliğinden olan doğal yangınlarda oluyor. Otların içinde bulunan cam parçalarının ısınmasıyla beraber oluşan yangılar, bir de bilerek yani bahçe ve tarlada biriktirilen çöplerin, kuru otların yakılmasından kaynaklı meydana gelen yangınlar var. Tabii bilinçli olarak çıkarılan yangınlar yasal olarak büyük bir suçtur. O nedenle hemşerilerimizin bu konuda hassasiyet göstermelerini hasetten rica ediyorum. Anız yakma ile bahçenizdeki çöpü yakmış olmuyorsunuz, toprağın ısınması ile beraber toprağın bitki örtüsünü, toprağı koruyan tüm maddeleri ve toprakta yaşayan canlıları yok etmiş oluyoruz. Bakıldığı zaman doğaya ciddi anlamda zarar verilmiş oluyor ve toprağın verimliliği de düşüyor. Bahçenin veya tarlanın temizliği kolay olsun diye bu yola başvurmanın hem vicdani hem de kanunen doğru olmadığını belirtmek istiyorum. Anız yangınlarına müdahale ettikten sonra anız yangınını başlatanlar hakkında tutanak tutuyoruz ve idari noktada soruşturmalar açılıyor, akabinde de gerekli cezai işlemler yapılıyor. Vatandaşlarımızın bu konuda kesinlikle hassas olmasını rica ediyorum. Hemşehrilerimizden toprağı, doğayı ve toprakta yaşayan canlıları korumalarını istiyoruz" dedi.

Havaların ısınması ile birlikte piknik sezonunun da başladığını belirten Katipoğlu,"Havaların ısınması ile birlikte piknik alanlarında ateş, mangal yakılıyor. Lütfen ağaçlık alanlarda ateş yakmayalım. Ağacımızı, doğamızı koruyalım. Daha müsait bir yerde ateşi yakıp, yiyeceğimizi pişirdikten sonra mutlaka ama mutlaka yaktığımız ateşi söndürelim ve söndüğünden de emin olalım. Bir küçük sigara izmariti dahi büyük yangınlara sebebiyet verebilir.

Diğer bir husus ise depremden sonra çadırda ve konteynerde yaşayan vatandaşlarımız var. Burada yaşayan vatandaşların çok dikkatli olması gerekiyor. Çünkü çadır kentlerde ve konteyner kentlerde çıkan yangınlar çok daha hızlı ilerleyebilir. Böylesi bir durumda hemen içeriden çıkalım ve yangınla yaşam alanı olan yerin arasındaki bağı koparmaya çalışalım. Önceliğimiz yaşam alanlarını korumak olsun.

Ayrıca vatandaşlarımız 112’yi aradıktan ve itfaiye ihbarında bulunduktan sonra adresi en doğru ve en kolay anlayabileceğimiz şekilde tarif etmelerini istirham ediyoruz. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak 7/24 hemşehrilerimizin hizmetinde görevimizin başındayız ve her türlü tedbirlerimizi alıyoruz. Ekip ve ekipman olarak da çok çok iyi seviyedeyiz ama burada en büyük görev yine vatandaşlarımıza düşüyor" şeklinde konuştu.



Kaynak : PHA