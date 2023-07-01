Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fransa'da Azerbaycan resmî devlet televizyonu AZTV çalışanlarına yönelik saldırıyı şiddetle kınadı.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fransa’da AZTV çalışanlarına yönelik saldırıya tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İletişim Başkanı Altun, Fransa'da Azerbaycan resmî devlet televizyonu AZTV çalışanlarının görevlerini yaptığı sırada saldırıya uğradığını üzüntüyle öğrendiklerini ifade etti.

İletişim Başkanı Altun, açıklamasında, "Avrupa'nın insan hak ve özgürlüklerinin korunması bağlamında günden güne irtifa kaybettiğini gözler önüne seren, basın ve haber alma hürriyetine yönelik bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Fransız makamlarının ve kolluk kuvvetlerinin saldırının faillerini derhal tespit edip yargı önüne çıkarmasını bekliyoruz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı kıymetli kardeşim Sayın Hikmet Hacıyev'i de telefonla arayarak bu menfur saldırının aydınlatılması için Türkiye olarak bütün imkânlarımızı kullanacağımızı kendisine ifade ettim" ifadelerini kullandı.

Saldırıda yaralanan Azerbaycanlı gazetecilere acil şifalar dileyen İletişim Başkanı Altun, kendileri nezdinde tüm kardeş Azerbaycan halkına 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.