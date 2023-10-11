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İsrail-Filistin olayları esnasında Hamas’ın İsrail’e düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu hakkında, bazı sosyal medya hesaplarından dezenformasyon içeren birtakım paylaşımlarla ilgili İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi.ANKARA (İGFA) - Aksa Tufanı Operasyonu ile ilgili dezenformasyon içeren paylaşımlar hakkında açıklama yapan İletişim Başkanlığı, bir İsrail TV kanalında öne sürülen ve sosyal medyada propaganda amaçlı kullanılan “Hamas direnişçileri, 40 İsrailli bebeğin kafasını kesti” iddiası doğru değildir. İsrail ordusundan yetkililer Anadolu Ajansı’na, ellerinde iddiaları doğrulayacak bilgi veya kanıtın olmadığını söylediklerini belirtti.

"Bazı sosyal medya hesaplarından İsrailli çocukların infaz edildiği yönünde paylaşılan görüntülere ilişkin "Hamas direnişçileri, İsrailli çocukları böyle infaz etti" iddiası doğru değildir" denilen açıklamada, "Zira iddiaya konu görüntülerin, 7 yıl önce Suriye'de kaydedildiği tespit edilmiştir. Aksa Tufanı Operasyonu’na dair sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Filistinliler, İsrailli çocuk ve kadınları vahşice dövüyor. Bu görüntülerde İsrailli kadın, Filistinli erkekler tarafından yerlerde sürükleniyor." iddiası doğru değildir. İddiaya konu görüntülerin, Aksa Tufanı Operasyonu’ndan bir gün önce (6 Ekim) sosyal medyada paylaşıldığı belirlenmiştir. İddiaların aksine görüntülerde, İsrail güçlerinin Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesinde Filistin yanlısı aktivistlere saldırdığı ve şiddet uyguladığı görülmektedir. Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve bir bebeğin kaçırıldığı yönündeki görüntüler kullanılarak ileri sürülen "Hamas’ın kaçırdığı bebek" iddiası doğru değildir. Görüntülerin, Aksa Tufanı Operasyonu’ndan yaklaşık bir ay önce (8 Eylül 2023) sosyal medyada paylaşıldığı tespit edilmiştir. İlgili görüntülerde Arapça konuşan bir kişi, çocuğa ailesiyle ilgili sorular sormaktadır" ifadeleri yer aldı.