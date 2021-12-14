Mehmet Erdemoğlu Anılıyor

ONURSAL BAŞKANIMIZ
Değerli insan, aile büyüğümüz, merhum MEHMET ERDEMOĞLU’nu aramızdan ayrılışının 15.yılında rahmet ve saygı ile anıyoruz.
İlkeleri
Asla yalan söylemeyin.
Hiçbir zaman dürüstlükten şaşmayın.
Kimseyi azarlamayın ve hor görmeyin.
Kimsenin işine müdahale etmeyin.
Bitmiş işi bozmaya çalışmayın
Ödemelerinizi söz verdiğiniz zamanda yapın.
İşçinin parasını alın teri kurumadan ödeyin.
Pazarlık yaptığınız işten ödeme sırasında, tekrar para kesmeyin.
Söz ağızdan çıkar. Anlaşma yaptığınız bir alışverişten zarar etseniz bile dönmeyin.
Herkese karşı hoşgörülü olun.
Ailenize daima sahip çıkın.
Eş, dost ve akrabalarınızı bırakmayın.
Kapınıza gelen kimseyi geri çevirmeyin.
Başkasını kendiniz bilin; öyle bakın.
Servetin sınırı yoktur, mükâfatı vardır.
İşinize, insanınıza, vatanınıza, devletinize, bayrağınıza sahip çıkınız.