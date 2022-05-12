Kazım Yardımcı Vefatının 14. Yılında Anılıyor

Evrensel görüşleri her geçen gün tekrar anlam kazanan Adıyamanlı Mutasavvıf Arif Yazar Kazım Yardımcı’yı kaybedeli 14 yıl olmuş. Her yıl sevenleri ve ailesi tarafından Adıyaman’da anılan Sayın Kazım Yardımcı yine unutulmadı. O Kalplerde yaşatılmaya, anılmaya devam ediyor. Ruhu Şad olsun.