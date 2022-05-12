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Kazım Yardımcı Vefatının 14. Yılında Anılıyor

Evrensel görüşleri her geçen gün tekrar anlam kazanan Adıyamanlı Mutasavvıf Arif Yazar Kazım Yardımcı’yı kaybedeli 14 yıl olmuş. Her yıl sevenleri ve ailesi tarafından Adıyaman’da anılan Sayın Kazım Yardımcı yine unutulmadı. O Kalplerde yaşatılmaya, anılmaya devam ediyor. Ruhu Şad olsun.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
12 Mayıs 2022 Perşembe 08:47
25 Okunma
Kazım Yardımcı Vefatının 14. Yılında Anılıyor

Ehl-i Beyt ve İnsan aşığı Mütefekkir, Mutasavvıf Yazar, Babamız Sayın KAZIM YARDIMCI RUFAİ HAZRETLERİ’ni 12 Mayıs 2008 tarihinde kaybetmiştik.

Aramızdan ayrılışının on dördüncü yılında, O Mükemmel İnsan’ı saygı, sevgi ve şükranla anıyoruz.

O Şah’ı çok seviyor ve özlüyoruz.

Oğlu

İmam Hüseyin YARDIMCI

AİLESİ VE DOSTLARI

“KILIP NARI AŞKINA AHMEDEYNİN HİCRİLE MÜPTELA BENİ,

RUFAİ'DE BÜLBÜLÜ ŞEYDA, BEDEVİ'DE PERVANE BENİ.”

KÂZİM (RUFAİ) YARDIMCI

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