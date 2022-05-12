Kazım Yardımcı Vefatının 14. Yılında Anılıyor

Ehl-i Beyt ve İnsan aşığı Mütefekkir, Mutasavvıf Yazar, Babamız Sayın KAZIM YARDIMCI RUFAİ HAZRETLERİ’ni 12 Mayıs 2008 tarihinde kaybetmiştik.
Aramızdan ayrılışının on dördüncü yılında, O Mükemmel İnsan’ı saygı, sevgi ve şükranla anıyoruz.
O Şah’ı çok seviyor ve özlüyoruz.
Oğlu
İmam Hüseyin YARDIMCI
AİLESİ VE DOSTLARI
“KILIP NARI AŞKINA AHMEDEYNİN HİCRİLE MÜPTELA BENİ,
RUFAİ'DE BÜLBÜLÜ ŞEYDA, BEDEVİ'DE PERVANE BENİ.”
KÂZİM (RUFAİ) YARDIMCI
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