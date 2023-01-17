İl Müdürü Çelik, yaptığı açıklamada; “Başta Bakanımız Derya Yanık hanımefendinin riyasetinde olmak üzere İlimizde Valimiz Mahmut Çuhadar’ın himayelerinde sosyal hizmetlerimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımıza ulaşmayı sürdürüyoruz. Devletimizin bizlere kutsal bir vazife olarak verdiği “kimsesizlerin kimsesi” düsturunu, meskun gönüllerin sevgiyle açılan kapısı olarak sürdürüyoruz. İlk günden itibaren içimizdeki heyecanı her geçen gün arttırarak çalışmalarımızı sürdürüyor, sosyal hizmet vizyonumuzu genişleterek yolumuza devam ediyoruz."dedi.

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak yaptıkları çalışmalara değinen Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2022 Yılında Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak; Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) Kapsamında; bu sene 16.695 hanemizi ziyaret edip, 34.382 vatandaşımıza ulaştık. Şimdiye kadar ilimizde 103.935 hane ziyaret edilerek 281.058 vatandaşımıza ulaşmış bulunmaktayız. Evde Bakım Desteği hizmetimiz kapsamında; 7533 vatandaşımıza 250 milyon ₺ destekte bulunduk. 7 Ailemiz, Koruyucu Ailelerimiz arasına katılarak 10 çocuğumuza sevgi ve şefkat ortamı sundular. Bu sene 47 Koruyucu Ailemizle 68 Çocuğumuzun aile ortamında yetişmelerine destek olduk. Engellilerimizin kamusal hizmetlerden öncelikli olarak yararlandırılmaları amacıyla 1574 engelli vatandaşımıza engelli kimlik kartı çıkardık. Engellilerimizin toplumsal yaşamda karşılaştıkları fiziksel engelleri kaldırmak için 84 alanda erişilebilirlik denetimleri gerçekleştirdik. 235 engelli ve yaşlımızın özel bakım hizmetlerinden yararlandırılması sağlandı. Sosyal ve Ekonomik Destek kapsamında; 1140 ailemize, gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla çocukları için 26 milyona ₺’ye yakın destekte bulunduk. Çocuk Hakları Komitelerimize üye 1501 Çocuğumuzun okul eğitimlerinin yanında sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak 399 etkinlik gerçekleştirdik. İlimizde faaliyet gösteren 20 kreş ve gündüz bakımevine 71 denetim gerçekleştirdik. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele kapsamında; 48.211 vatandaşımıza eğitim verilmiş, ilimizin görünür yerlerinde 216 farkındalık pankartı açılmış, 60.670 vatandaşımıza bilgilendirme broşürü dağıtılmıştır. Vatan uğruna canlarını feda eden kırmızı çizgimiz Aziz Şehitlerimizin değerli yakınlarına ve yaşadığımız toprakların nişaneleri olan kahraman gazilerimize 3.138 defa ziyaret gerçekleştirilerek istekleri, talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yapılmıştır. Yeni doğan yavrularımızın ailelerine destek olmak amacıyla doğum yardımı kapsamında 8718 vatandaşımıza 4,2 milyon ₺ destekte bulunulmuştur. Aile Eğitim Programı Kapsamında; 890 Eğitim gerçekleştirerek 32.682 vatandaşımıza bilgilendirmede bulunulmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN Beyefendinin talimatları gereği Bakanımız Sayın Derya YANIK Hanımefendinin Riyasetinde tüm ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de Ulusal Hane Ziyareti Programı Kapsamında sosyal hizmetlerimize ulaşamayan 29.039 hanemize ziyaret gerçekleştirdik"

