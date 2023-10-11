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Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Av. Mustafa Alkayış, muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'yi makamında ziyaret ederek, kentin kalkınması noktasında istişarede bulundular.

"Şehrimizin yeniden ayağa kalkması için verimli bir istişarede bulunduk"

Misafirperverliğinden ötürü memnuniyetini dile getiren AK Parti Adıyaman Milletvekili Av. Mustafa Alkayış,"CHP Adıyaman Milletvekilimiz Sayın Abdurrahman Tutdere’ye iade-i ziyarette bulunduk. Misafirperverliği vesilesiyle kıymetli milletvekilimize teşekkür ediyorum. Adıyaman'ımız için şehrimizin yeniden ayağa kalkması için verimli bir istişarede bulunduk."dedi.

"Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

Ziyaretinden ötürü Milletvekili Alkayış'a teşekkür eden Tutdere,"Avukat meslektaşım ve Adıyaman Milletvekili arkadaşım Sayın Mustafa Alkayış’ı misafir ettim. Nazik ziyareti için kıymetli milletvekilimize teşekkür ediyorum. Adıyaman’ımızı yeninden ayağa kaldırmak, depremin yaralarını sarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." Şeklinde konuştu.



Kaynak : PHA