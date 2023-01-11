AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplanan Karma Komisyonda, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında "alenen hakaret ve kasten yaralama", CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında ise "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" iddialarına ilişkin düzenlenen iki ayrı yasama dokunulmazlığı dosyası ve ekleri ele alınıyor.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt, "Karma Komisyonun ilk aşaması olarak bugünkü toplantımızda yapacağımız işlem, İçtüzük kapsamında dokunulmazlık dosyalarını detaylı şekilde incelemek üzere 5 üyeli bir hazırlık komisyonunun teşkil edilmesi." dedi.

Hazırlık komisyonunun, takip eden aşamada dokunulmazlık dosyalarıyla ilgili incelemesini yaparak 1 ay içinde raporunu Karma Komisyon'a sunacağını dile getiren Beyazıt, "Karma Komisyon olarak biz de bir sonraki toplantımızda, hazırlık komisyonu raporu üzerine gerekli değerlendirmeleri yaparak konuyu nihai karar merci olan TBMM Genel Kuruluna sunacağız." diye konuştu.

Başarır ve Türkkan hakkındaki dosyalara ilişkin görüşmelere başlamadan önce, yasama dokunulmazlığına ilişkin değerlendirme yapan Beyazıt, Anayasa ve parlamento hukukunun tarihsel gelişimi bağlamında yasama dokunulmazlığının amacının, milletvekillerini keyfi ve asılsız ceza soruşturma ve kovuşturmaları ile tutuklamalardan korumak olduğunu aktardı.

Yasama dokunulmazlığının, aynı zamanda milletvekilliği görevinin öneminin, ciddiyetinin ve itibarının da bir göstergesi olduğunu belirten Beyazıt, yalnızca milletvekillerine tanınan dokunulmazlığın, milletvekillerinin şahıslarına tanınan bir "suç işleme özgürlüğü" olarak da görülemeyeceğini vurguladı.

Karma Komisyon toplantısında, CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri yer almazken, komisyon toplantısı basına kapalı devam ediyor.