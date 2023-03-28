Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığına ilişkin dün İYİ Parti'den yapılan itiraz sonrasında bir itiraz da DEVA Partisi'nden geldi.

Açıklamayı DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin yaptı.

Verilen dilekçede 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin olarak, “28 Mart 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan geçici aday listesinde yer alan sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı geçici adayları listesinden çıkartılması” talep edildi.

YSK’nın 24 Mart 2023’te Erdoğan’ın adaylığına ilişkin verdiği ve Resmî Gazete’de 28 Mart 2023’te yayımlanan kararı eleştiren İdris Şahin, “İtirazımızı YSK’ya yaparak tarihe not düşmek istiyoruz” dedi. Şahin, YSK’nın seçim takvimine göre 2 gün içinde verdikleri dilekçeyi kesin karara bağlamakla yükümlü olduğunu hatırlattı.

https://twitter.com/devapartisi/status/1640620412835856386

‘ADAYLIĞININ KABUL EDİLMESİ ANAYASA’NIN YOK SAYILMASIDIR’

Bir kişinin en fazla iki defa cumhurbaşkanı olabileceğine ilişkin düzenlemenin ilk defa 31 Mayıs 2007 tarihli Anayasa değişikliğiyle kabul edildiğini ve bu değişiklikten itibaren ilgili anayasal hükmün kesintisiz uygulandığını vurgulayan Şahin şöyle devam etti:

“Sayın Erdoğan’ın adaylığının kabul edilmesi Anayasanın yok sayılmasıdır. DEVA Partisi olarak Anayasanın yok sayılmasına itiraz etmekte olup, Yüksek Seçim Kurulu’nun aksi yönde karar vermesi halinde tarih huzurunda açık anayasa ihlalinin ortaya çıkacağını ve hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nde ağır müeyyidelerinin olacağını bir sefer daha ifade etmekte fayda görüyoruz. Yüksek Seçim Kurulu itirazımızın kabulü yönünde karar vermez ise demokrasilerde en yüksek itiraz merciinin vatandaşlarımızın iradesi olduğu bilinci ile kesinleşmiş olan bu kararın millet vicdanından döneceği ve 14 Mayıs 2023 seçimlerinde Sayın Erdoğan’a en ağır cevabı milletimizin vereceği inancındayız"

MEMLEKET PARTİSİ'NDEN YSK'YA ÇAĞRI

Öte yandan Memleket Partisi de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez Cumhurbaşkanı adaylığının Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle YSK'ya itiraz dilekçesini vererek, "YSK üyelerine çağrımız; kararınızı Erdoğan'a göre değil, Anayasa'ya göre verin!" çağrısında bulundu.

https://twitter.com/MemleketimParti/status/1640626728220479489