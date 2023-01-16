İHH İnsani Yardım Vakfı Afet Yönetimi Başkanlığı’na bağlı arama-kurtarma ekipleri 2022 yılında da çalışmalarına devam etti. Yıl içerisinde çok sayıda arama-kurtarma operasyonu, eğitim programı, akreditasyon çalışması ve farkındalık faaliyeti düzenlendi. Toplam 69 ekip, bin 945 gönüllü ile Türkiye’de ve dünyada yaşanabilecek olası doğal afetlerde arama-kurtarma çalışmalarında bulunmak için her an hazır durumda bulunuyor.

Afet ve kazalar sonrası yardım çalışması

2022 yılında 215 operasyona katılan İHH Afet Yönetimi Başkanlığına bağlı ekipler ayrıca; toplam 50 bine yakın kişinin katıldığı 743 eğitim programı, 137 toplantı, 7 tatbikat, 4 önemli gün ve hafta etkinliği düzenledi.

Ekipler, 2022 yılında meydana gelen çeşitli afetlerin ve kazaların ardından harekete geçerek arama-kurtarma çalışmalarında bulundu. Bu afet ve kazalardan bazıları şöyle: “Muğla’daki orman yangınları, Kastamonu’daki sel felaketi, Düzce’de yaşanan deprem ve Bartın-Amasra’daki maden faciası.” Ekipler ayrıca, pek çok kayıp arama operasyonuna da katılarak çalışmalara katkı sundu.

İHH Arama-Kurtarma ekipleri 2021 yılında da; Antalya, Muğla, Aydın, Adana, Manisa, Denizli, Isparta, Hatay, Burdur ve Kayseri’de yaşanan orman yangınları ile Rize, Kastamonu, Artvin, Sinop ve Bartın’daki sel felaketleri sonrası bölgelerde arama-kurtarma çalışmalarına katılmıştı.