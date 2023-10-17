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Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı birimler tarafından, BTÖ’ye (Bölücü Terör Örgütü) yönelik operasyonlarda 2’si kırmızı, 6’sı turuncu ve 17’si gri kategoride olmak üzere 309 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Bakan Yerlikaya, 1.810 şüphelinin gözaltına alındığını ve bu kişilerden 433’ünün tutuklandığı belirtti. Yerlikaya şüpheli şahıslardan 336’sı hakkında da adli kontrol kararı verildiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamasında, FETÖ, DEAŞ ve Sol terör örgütlerine yönelik son 120 günde yapılan operasyonlar ve neticeleri hakkında ise şu bilgileri aktardı.

-FETÖ’ye yönelik olarak, 1.786 operasyon yapıldı ve 2.689 şüpheli gözaltına alındı, bu şahıslardan 536’sı tutuklanırken, 457’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

-DEAŞ Terör Örgütüne yönelik, 377 operasyon yapıldı ve 61 terörist etkisiz hale getirildi. 661 şüpheli gözaltına alınırken, 161’i tutuklandı ve 131 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

-Sol terör örgütlerine yönelik, 102 operasyon yapıldı. 2 terörist etkisiz hale getirilirken, 163 şüpheli gözaltına alındı ve 16’sı tutuklandı, Sol terör örgütlerine mensup şüphelilerden 35’i hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Ayrıca 120 günlük dönemde, 57’si bombalı eylem olmak üzere, 68 eylem önlendiğini açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Operasyonları gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek.” İfadelerini kullandı.



Kaynak : PHA