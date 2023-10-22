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Yapıcıoğlu yaptığı konuşmada, "İngiliz emperyalizmi tarafından dünyanın dört bir yanından gemilerle getirilen siyonistlerin sınırlı sayıda kurdukları terör örgütleri ile orada Müslümanlar acıyı hissetiler. Katliama uğradılar. Kendi topraklarında akla hayale gelmeyen zulümlerle karşılaştılar, 30 yıllık İngiliz idaresinde yavaş yavaş alan genişlettiler. 1948'e kadar alan genişleten, 1948 sonrası dünyanın dört bir tarafından oraya taşınan siyonistler, kendilerini devlet olarak ilan ettikten sonra zulüm sistematik bir hal alarak kurumsallaştı. Zulüm ve terörizm devletleşti. O günden bu yana katliamlar gerçekleşiyor" dedi.

Yapıcıoğlu, "Bütün İslam alemine sesleniyorum. Benzer vahşetlerle karşılaşmak istemiyorsanız, çalışın, gayret edin, kader gayrete aşıktır. Güç birliği, ekonomik güç birliği, siyasi güç birliği askeri güç birliği ama yetmez, bu güçlerinizi birleştirin. Çünkü karşılarında çok organize ve birleşik zulüm sistemi var. Mazlumlar güçlerini birleştirip ayağa kalktıklarında o zalimleri düşürecekler. Birbirimize, Müslüman kardeşlerimize sırt çevirmeyin. Bölücülük yaparak bizi birbirimize düşman etmeye çalışanlara prim vermeyin. Eğer bu sorun çözülmezse o bölgede asla barış ve istikrar sağlanmayacak. Siyonizme ve ona destek verenlere tavır konulması gerektiğini bir daha hatırlatmak istiyorum. İnşallah alınacak tedbirler de geç kalınmaz" diye konuştu.



Kaynak : PHA