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Hatırlanacağı gibi, 2022 yılı içerisinde TCDD tarafından YHT biletlerine Ocak ayında yüzde 20, Mart ayında yüzde 10, Nisan ayında yüzde 15, Haziran ayında ise yüzde 30, Eylül'de ise yüzde 10 oranında zam yapılmıştı.

GEÇEN YIL 5 KEZ ZAMLANMIŞTI

Ankara-Sivas biletinin ise 312 TL'ye yükseldiği görüldü.

Eskişehir-Konya arası bilet ise 141 TL'den 184 TL'ye çıktı.

Ocak ayında yapılan zam sonrası İstanbul-Ankara arası bilet fiyatı 215 TL'den 248 TL'ye çıkmıştı. Son zamla birlikte İstanbul-Ankara bileti 248 TL’den 323 TL’ye yükseldi.

2023 yılı başında yapılan yüzde 15 oranındaki zammın ardından yeni zam yaklaşık yüzde 30 oranında oldu.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarında yeni bir zamma gitti. ANKARA (İGFA) - TCDD Taşımacılık, YHT biletlerine yüzde 30 zam yaptı.

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