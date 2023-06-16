“Hacı İsmet ve Hacı Halil Açılan” Fizik Tedavi Merkezinin açılış törenine Birecik Kaymakamı Kadir Duman, Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sadettin Bilgin, Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hayırsever iş Adamı Ahmet Açılan, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Solmaz, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Başkanları, Birecik İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ali Caymazer, Birecik Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Yaşar, AK Parti Birecik İlçe Başkanı Halil Yavuz, Birecik Devlet Hastanesi Başhekimi Müslüm Şahin, Açılan Ailesi, hastane çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşmasında konuşan Birecik Kaymakamı Kadir Duman, Hayırsever iş adamı Ahmet Açılan`a yaptırmış olduğu Fizik tedavi Merkezi, verdiği destek ve hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Dr. Ögr. Üyesi Abdullah Solmaz “Hayır sever İş Adamı Ahmet Açılan’a Birecik Devlet Hastanesine vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür etti. Hayır sever İş Adamı Ahmet Açılan ise Birecik Devlet Hastanesi'ne Merhum Annem Hacı İsmet ve Merhum Hacı Halil adına açılan Fizik Tedavi merkezi hayırlı uğurlu olsun gücümüz yettikçe her zaman Devletimize ve Milletimize hizmet etmek için çalışmalarımız devam edecektir. Daha öncede Yine Birecik Devlet Hastanemizde yeni doğan ünitesi yaptırmıştık bugün yine rabbim bize nasip etti İlçemiz için fizik tedavi merkezi yaptık. Birecik ilçemiz için ilimiz için ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Hayırsever iş Adamı Ahmet Açılan'a Birecik Devlet Hastanesine vermiş olduğu katkılardan dolayı Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan Adına Birecik Kaymakamı Kadir Duman, İl Sağlık Müdürü Dr. Ögr. Üyesi Abdullah Solmaz ve Birecik Devlet Hastanesi Başhekimi Uz.Dr.Müslüm Şahin tarafından teşekkür plaketleri takdim edildi .



Kaynak : PHA